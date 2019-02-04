2019-02-04T21:32:26+03:00
Происшествия

Красотка-депутат из КЧР попалась на сокрытии больше 100 миллионов дохода

Единственное наказание, которое может грозить подозреваемой — досрочное лишение мандата
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Красавица и депутат Алина Чикатуева могла скрыть 108 миллионов рублей доходаКрасавица и депутат Алина Чикатуева могла скрыть 108 миллионов рублей доходаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Коррупционный скандал в Карачаево-Черкесии: красавица-депутат Черкесской городской Думы подозревается в крупном сокрытии доходов. По сведениям управления главы КЧР, девушка «забыла» указать в декларации 108 миллионов рублей.

О громком деле «КП - Северный Кавказ» сообщили в аппарате главы Карачаево-Черкесской Республики. Подозрения вызвали доходы Чикатуевой в период с 2015 по 2017 год.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
Роскоши Алина Чикатуева не стестяется
394 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

В ходе проверки у девушки нашли девять «левых» счетов в «Сбербанке» и «Связь-Банке». Антикоррупционное ведомство посчитало, что за три года на них поступило порядка 108 миллионов рублей, которые не были отражены в итоговой налоговой декларации.

Но серьёзная кара Алину Чикатуеву не ждёт — единственным наказанием для богачки может стать досрочное лишение депутатского мандата, на чём и настаивает обвинение. Однако сама девушка с таким положением дел не согласна. Она предполагает, что некие влиятельные личности в правительстве республики хотят лишить её должности.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
Настоящая звезда Instagram
364 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

— Я сдавала декларацию за 2017 год в полном соответствии с законом. У меня есть документальные подтверждения, что я указала все свои балансные счета. Видимо, часть документов была утеряна. Но заявляю, что указанными в обвинении счетами я не пользовалась с начала 2016 года, — утверждает Чикатуева в официальном обращении, опубликованном в Instagram.

Судебное заседание по резонансному вопросу состоится 14 февраля в городском суде Черкесска.

alinachikatueva0916alinachikatueva0916
В социальных сетях красавица хвастается модной одеждой и сообщает о благотворительных акциях. Но хвастается - чаще...
660 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дагестанский чиновник расхитил и растратил 308 миллионов рублей

Расследование завершилось и теперь ему предстоит ответить перед судом (подробности).

Доллары из чистого золота, наградные шашки и килограммы денег: спецназ показал несметные богатства семьи Арашуковых

«Газового короля» и его сына задержали за хищение 30 миллиардов и заказные убийства (подробности, видео).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

От мажора до вора: сына осуждённого мэра Махачкалы поймали на грабеже и торговле наркотиками

В декабре Бадрудина Мусаева задержали при попытке ограбить постояльцев хостела в Батуми (подробности, видео).

В Дагестане чиновник «Газпрома» задержан за накрутки и украденные миллионы

Долги за газ в одном из районов республики — дело рук банды коррупционеров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставропольцы рискнули жизнью, чтобы спасти кота и попали на видео
Ставропольского судью приговорили к трем годам колонии за продажу мантии
На Ставрополье ревнивец убил любимую из-за подозрений в измене
Более 650 лифтов заменят на Ставрополье
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии
Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс