Красотка-депутат из КЧР попалась на сокрытии больше 100 миллионов дохода

Коррупционный скандал в Карачаево-Черкесии: красавица-депутат Черкесской городской Думы подозревается в крупном сокрытии доходов. По сведениям управления главы КЧР, девушка «забыла» указать в декларации 108 миллионов рублей.

О громком деле «КП - Северный Кавказ» сообщили в аппарате главы Карачаево-Черкесской Республики. Подозрения вызвали доходы Чикатуевой в период с 2015 по 2017 год.

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В ходе проверки у девушки нашли девять «левых» счетов в «Сбербанке» и «Связь-Банке». Антикоррупционное ведомство посчитало, что за три года на них поступило порядка 108 миллионов рублей, которые не были отражены в итоговой налоговой декларации.

Но серьёзная кара Алину Чикатуеву не ждёт — единственным наказанием для богачки может стать досрочное лишение депутатского мандата, на чём и настаивает обвинение. Однако сама девушка с таким положением дел не согласна. Она предполагает, что некие влиятельные личности в правительстве республики хотят лишить её должности.

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— Я сдавала декларацию за 2017 год в полном соответствии с законом. У меня есть документальные подтверждения, что я указала все свои балансные счета. Видимо, часть документов была утеряна. Но заявляю, что указанными в обвинении счетами я не пользовалась с начала 2016 года, — утверждает Чикатуева в официальном обращении, опубликованном в Instagram.

Судебное заседание по резонансному вопросу состоится 14 февраля в городском суде Черкесска.

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