Дагестанский чиновник расхитил и растратил 308 миллионов рублей

Высокопоставленный дагестанский чиновник ответит за хищение и растрату 306 миллионов рублей. Следствие завершилось и уголовное дело передали в Советский райсуд Махачкалы.

В разбазаривании и воровстве бюджетных денег заподозрили экс-руководителя Дирекции молодёжных жилищно-строительных программ Исламутдина Агаева. Следствие считает, что с 2008 по 2013 год чиновник вместе со штатными бухгалтерами обирали молодые семьи. Деньги, предназначенные на покупку жилья для них были частично растрачены, а частично осели в кармане у функционера и его сообщников.

— 240 миллионов были похищены непосредственно из бюджета, ещё 34 принадлежали участникам программы. Кроме того, на нужды возглавляемой организации Агаев незаконно израсходовал ещё 32 миллиона, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета по СКФО.

Теперь у чиновника образовались серьёзные проблемы. Генпрокуратура и следствие вменяют ему «превышение полномочий» и «особо крупное хищение группой лиц по предварительному сговору».

Его сообщники уже получили свои сроки. Главбух Наталья Смирнова приговорена к трём годам общего режима, а бухгалтер-кассир Муминат Магомедова получила 3,5 года колонии. Теперь в суд передано центральное дело. По сумме обвинений Исламутдину Агаеву грозит до 20 лет лишения свободы.

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