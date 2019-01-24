От мажора до вора: сына осуждённого мэра Махачкалы поймали на грабеже и торговле наркотиками

Стали известны подробности задержания сына бывшего мэра Махачкалы Бадрудина Мусаева в Грузии. Оказалось, что бывший мажор попался на ограблении. При чём скрутили его не полицейские, а сами постояльцы.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах Грузии, инцидент произоёшл перед Новым годом, в конце декабря. Двое мужчин ворвались в один из хостелов в Батуми в полицейской форме и попытались «раскулачить» постояльцев. Сначала люди не пытались оказать сопротивление лже-правоохранителям, но когда афёра зашла слишком далеко, возмущённые люди напали на грабителей. Одного из наглецов, который и оказался сыном бывшего мэра Махачкалы, скрутили сами постояльцы. Его сообщника-грузина поймали местные полицейские.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «разбой». Позже полицейские пересмотрели свою точку зрения на нападение и дело было переквалифицировано: статью заменили на более лёгкую — «грабёж».

Напомним, что во вторник ряд СМИ сообщил, что во время задержания у Бадрудина Мусаева была обнаружена крупная партия синтетического наркотика. Согласно сообщениям, он не владел запрещёнными веществами, а лишь подрабатывал наркокурьером. Подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Сын мэра Махачкалы устроил потасовку с полицейскими.

Так или иначе, согласно УК Грузии, за совершённый группой лиц по предварительному сговору грабёж Бадрудину Мусаеву светит от 5 до 8 лет тюрьмы. После этого, вероятнее всего, беглого мажора экстрадируют в Россию, где его снова ждёт колония.

Напомним, что на Родине Мусаева-младшего ищут за грубейшее нарушение ПДД и потасовку с полицейскими. Суд уже приговорил Мусаева к 2,5 годам колонии.

Сам инцидент произошёл 31 мая 2016 года, когда его отец ещё возглавлял администрацию столицы Дагестана. На люксовом Mercedes парень катался по городским улицам, нарушая все мыслимые и немыслимые правила. Полицейские увидели, как мажор дрифтует на городских улицах и остановили авто.

Парень думал разобраться быстро: козырнул именем отца и собирался ехать, но полицейские попались не из робкого десятка и стали на пути машины. Тогда разъярённый мажор напал на блюстителей порядка с кулаками.

Суд над мажором растянулся на полтора года. Дело даже закрыли, но в этот самый момент отец парня Муса Мусаев был пойман на использовании коррупционных схем и дело пошло. Мажора приговорили к 2,5 годам колонии, но ночью перед судом он сбежал. Сообщалось, что Бадрудин мог податься на Украину, однако, в итоге, попался на мелком криминале в Грузии.

К слову, его влиятельный отец в октябре также оказался за решёткой — за махинации с государственной землёй Мусе Мусаеву дали 4 года колонии. Только бежать чиновник не успел и прилежно отбывает срок.

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