В истории скандального мажора, без стыда и жалости сбившего полицейских при исполнении, появилась новая страница — Барудин Мусаев объявлен в федеральный розыск. При этом парнишка давно знал, что так случится, и заблаговременно скрылся на территории Украины.

Окончательный приговор замешанному в скандальной истории парню вынесли летом. 9 июля Бараудина Мусаева уже не было ни на заседании суда, ни дома. Он знал, что попавший в СИЗо папа-мэр не сможет ему помочь, и сбежал, поручив адвокатам создать бумажную волокиту. Пока они подавали апелляции по всем возможным поводам, парень заметал следы. Это сработало — Советский районный суд Махачкалы объявил осуждённого в розыск лишь в конце осени, когда Барудина уже след простыл.

— Ему назначили наказание в виде 2,5 лет колонии за грубейшие нарушения ПДД и потасовку с инспекторами ДПС. После этого было несколько заседаний по малозначительным поводам, аппеляциям адвокатов, на которых сам осужденный отсутствовал. В результате лишь 24 октября Советский раонный суд Махачкалы распорядился разыскать Барудина Мусаева, — сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

В пресс-службе УФСИН региона подтвердили, что мажора дома не обнаружили, и, по истечении 10 дней, Мусаев был объявлен в розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/573970" frameborder="0"></iframe> Сын мэра Махачкалы устроил потасовку с полицейскими и пытался угнать их автомобиль.Против юноши и его охранников может быть вобуждено уголовное дело

— Да, это правда. Постановление получили, однако задержать Мусаева не представлялось возможным. Он объявлен в федеральный розыск, к поискам привлечены полиция и ФСБ, — сообщил собеседник.

Напомним, что поздней ночью 31 мая 2016 года мажор на огромной скорости катался по улицам Махачкалы на своём Mercedes. Дорожные полицейские остановили парня и попытались призвать к порядку. Когда речь зашла о штрафах за несколько грубейших нарушений, сын мэра (тогда его отец Муса ещё не попал под следствие за миллионные хищения) буквально взбесился.

Парень решил козырнуть связями, назвал свою фамилию. Полицейские не дрогнули и продолжили оформлять штраф. Зарвавшийся мажор позвонил «друзьям», а потом и вовсе полез в драку. Когда парень понял, что инспекторы — кремень и шапками их закидать не получится — попытался сбежать. Но на пути опять встали злосчастные «менты»! Тогда сынок мэра нажал на газ, сбил полицейских и скрылся.

Несмотря на кучу доказательств, записи видеокамер, осенью 2017 года суд оправдал Мусаева-младшего. Однако, после того, как отец попал под следствие, дело возобновили по требованию прокуратуры. В итоге мажор получил 2,5 года лишения свободы. Но в колонии Барудина так и не дождались.

По данным собственных источников «Комсомольской правды на Северном Кавказе» в правоохранительных струкутрах, беглый мажор может скрываться на территории Украины.

Напомним, что отец беглого мажора Муса Мусаев 15 октября был осуждён на 4 года за превышение полномочий. Мэр Махачкалы подарил 5 земельных участков, нанеся бюджету ущерб в 40 миллионов рублей.

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