2019-02-07T12:33:45+03:00
Общество

Чемпион мира по сумо из Северной Осетии пришел в себя после трех операций на сердце

Алана Караева хотят отправить на лечение в Японию, но он пока слишком слаб
Алена БЕЛЯЕВА
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Алан КараевАлан Караев
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Появились новости о состоянии здоровья североосетинского чемпиона мира по сумо Алана Караева. Как сообщил на своей странице в социальных сетях вице-президент кикбоксинга России Эдуард Адаев, спортсмен пришел в себя после трех сложнейших операций.

- Его спасли наши врачи-кардиологи. Мы еще не говорим о выздоровлении Алана, но это уже можно назвать ПОБЕДОЙ в борьбе со смертью, - поделился радостной новостью Адаев.

Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, Алан Караев сейчас находится в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре в Беслане. Семикратный чемпион мира по армрестлингу и пятикратный чемпион мира по сумо перенес ряд хирургических вмешательств из-за лопнувшего сердечного клапана.

За здоровьем именитого спортсмена следит вся Северная Осетия. Местные жители сдали для своего героя 10 с половиной литров плазмы и пять литров крови. Как только Алану станет лучше, его переведут на лечение в Японию. Но на данный момент, он может просто не пережить столь длительный перелет.

- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал согласие о лечении Алана в их стране, где им займутся врачи мирового уровня. Но в данный момент Караев не транспортабельный, так как находится в крайне тяжелом состоянии. Поэтому перелет временно откладывается, - написал Эдуард Адаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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