2019-02-08T16:37:18+03:00
Общество

Адам Делимханов разобрался с дракой между чеченцами в Крыму

По словам депутата Госдумы, конфликт носил исключительно бытовой характер
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, по поручению Рамзана Кадырова провел проверку обстоятельств инцидента, с дракой чеченцев в ресторане "Встреча" крымского города Саки.

Напомним, 8 ферваля появились информация, что в увеселительном заведении произошла крупная драка между чеченцами, несколько вооруженных человек были задержаны полицией. Поводом стал якобы передел собственности между земляками.

- Конфликт был связан с бизнес-деятельностью двух чеченцев и носил исключительно бытовой характер. Сейчас оба бизнесмена готовы примириться, что позволит в быстро уладить данный инцидент. Представитель Рамзана Кадырова тесно работает с полицией для скорейшего разрешения вопроса, - обратился Адам Делимханов к главе Чечни

Адам Делимханов пояснил, что якобы боевое оружие, про которое писали в СМИ, является травматическим, и его владельцы имеют все нужные документы не его ношение. Более того, в конфликте никто из участников потасовки оружие не доставал, не показывал наглядно и, тем более, не использовал.

- Большинство из задержанных уже отпущены полицией без предъявления обвинения. По остальным проводится работа с адвокатами и представителями правоохранительных органов. Данная ситуация будет урегулирована в ближайшее время в полном соответствии с законом Российской Федерации, - подвел итог исполнения поручения Адам Делимханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ТОСЭР «Невинномысск» расширяет свои границы
Минприроды РФ: в Северной Осетии самая загрязненная почва
В Ставрополе заговорили о выплатах для "детей войны"
В КБР выясняют причины смертельной аварии в Баксанском районе
В Махачкале взорвалось кафе
Бюджет Ставрополья впервые в истории вырос до 113 млрд рублей
На Ставрополье в аварии с пятью машинами погиб мужчина
Ессентукские тхэквондисты привезли из Черкесска 9 медалей
Пожилая ставропольчанка обвинила в изнасиловании не купивших ей выпивку друзей
На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека
В Махачкале угарным газом отравилась семья из пяти человек
В Дагестане за год ликвидированы 28 боевиков
В Нальчике студентка выпала из окна третьего этажа колледжа
Продлен арест бывшего министра здравоохранения Дагестана
В Ставрополе пьяный парень упал с памятника буденновцу
На городском озере Ессентуков пройдет выставка моделей самолетов