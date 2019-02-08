Адам Делимханов разобрался с дракой между чеченцами в Крыму

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, по поручению Рамзана Кадырова провел проверку обстоятельств инцидента, с дракой чеченцев в ресторане "Встреча" крымского города Саки.

Напомним, 8 ферваля появились информация, что в увеселительном заведении произошла крупная драка между чеченцами, несколько вооруженных человек были задержаны полицией. Поводом стал якобы передел собственности между земляками.

- Конфликт был связан с бизнес-деятельностью двух чеченцев и носил исключительно бытовой характер. Сейчас оба бизнесмена готовы примириться, что позволит в быстро уладить данный инцидент. Представитель Рамзана Кадырова тесно работает с полицией для скорейшего разрешения вопроса, - обратился Адам Делимханов к главе Чечни

Адам Делимханов пояснил, что якобы боевое оружие, про которое писали в СМИ, является травматическим, и его владельцы имеют все нужные документы не его ношение. Более того, в конфликте никто из участников потасовки оружие не доставал, не показывал наглядно и, тем более, не использовал.

- Большинство из задержанных уже отпущены полицией без предъявления обвинения. По остальным проводится работа с адвокатами и представителями правоохранительных органов. Данная ситуация будет урегулирована в ближайшее время в полном соответствии с законом Российской Федерации, - подвел итог исполнения поручения Адам Делимханов.