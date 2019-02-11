2019-02-11T10:57:51+03:00
Общество

На Северном Кавказе с помощью бойкота добились снижения цен на заправках

В борьбе с завышением стоимости топлива участвуют уже три республики СКФО
Михаил ЮЖНЫЙ
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На Северном Кавказе с помощью бойкота добились снижения цен на заправкахНа Северном Кавказе с помощью бойкота добились снижения цен на заправкахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители еще двух северокавказских республик, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, совместными усилиями добились снижения цены на топливо. Сделали это люди с помощью социальных сетей, в частности, Instagram.

Напомним, пару недель назад в Дагестане общественность возмутилась подорожанием цен на газ на АЗС. Люди в соцсетях заявили, что стоимость голубого топлива в Махачкале высока по сравнению с другими городами региона и соседней Чечней.

Поэтому водители решили объявить бойкот заправкам, где газ стоил больше 19 рублей за литр. И стали заправляться только на дешевых. Такая мера воздействия ожидаемо сработала. За две недели бойкота цена на махачкалинских заправках действительно упала в среднем на 5 рублей.

Слухи об удачном бойкоте разошлись по всему Северному Кавказу. Водители из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии поддержали бойкот АЗС в Дагестане. Они составили целый список частных заправок, которые систематически завышают цены, и опубликовали его в соцсетях.

Посты разошлись среди народа, дорогие заправки из "черного списка" стали игнорировать всем миром. Шофера заправлялись только на дешевых. В итоге владельцам дорогих АЗС пришлось срочно снижать цены на газ и бензин. В Черкесске цены упали примерно на два рубля, в Нальчике — на целых 40-50 копеек. Теперь в кавказских соцсетях планируют также добиться снижения на другие товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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