Брата экс-главы Дагестана отправят в Лефортово

Уголовное дело против брата бывшего главы Дагестана будет расследоваться в Москве. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" информированный источник, столичные следователи, которые проверяли работу своих дагестанских коллег, остались недовольны результатом и забрали дело Раджаба Абдулатипова. В скором времени экс-чиновник будет этапирован из спецблока махачкалинского СИЗО №1 в Лефортово.

Напомним, на данный момент Абдулатипову предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества. Однако Раджаб своей вины не признает и все инкриминируемые ему преступления отрицает.

Младший брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова был заключен под стражу еще в сентябре прошлого года. Он был задержан по подозрению в организации ОПГ, которое торговало фальшивыми справками об инвалидности.

Следователи выяснили, что Раджаб продвигал на должность главы Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева и даже в итоге купил ему это место за 70 миллионов рублей.

Согласно информации сотрудников СК, Абдулатипов-младший вместе с сообщниками наладили торговлю справками об инвалидности. Их размах достиг таких масштабов, что в республики появились целые деревни инвалидов.

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Появились фото и видео обыска в роскошном особняке Раджаба Абдулатипова (подробности, фото, видео).

Следствие: брат Абдулатипова за 70 млн купил Магомеду Махачеву место главы медико-социальной экспертизы

Сейчас оба высокопоставленных чиновника задержаны и находятся под следствием (подробности).