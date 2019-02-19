В Дагестане спецназ уничтожил боевика, планировавшего крупный теракт

В Дербентском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидирован 22-летний боевик. На месте обнаружены оружие, боеприпасы и пояс смертника. Сообщается, что уничтоженный член бандподполья планировал совершить крупный теракт в Дербенте.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Национального антитеррористического комитета России, боестолкновение произошло днём 19 февраля в Дербентском районе. Силовики окружили здание, в котором скрывался боевик. Террористу предложили сдаться. В ответ он начал стрелять по правоохранителям и был убит ответным огнём.

После ликвидации боевика на месте происшествия прошли обыски. У него нашли документы на имя Сахиба Абакарова 1996 года рождения, оружие и боеприпасы. В тайнике террориста обнаружили готовый к использованию пояс смертника, а также лабораторию для производства самодельной взрывчатки. Здесь же обнаружили селитру и алюминиевую пудру, а также мешки с другими взрывчатыми веществами общим весом более 30 килограммов.

По информации силовиков, убитый недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за незаконный оборот оружия. Он собирался совершить крупный теракт с использованием пояса смертника на территории старейшего в Дагестане города Дербента.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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