2019-02-19T15:47:37+03:00
Происшествия

В Дагестане спецназ уничтожил боевика, планировавшего крупный теракт

На месте обнаружены оружие, боеприпасы и пояс смертника [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Силовики уничтожили боевика, готовившего крупный терактСиловики уничтожили боевика, готовившего крупный терактФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дербентском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидирован 22-летний боевик. На месте обнаружены оружие, боеприпасы и пояс смертника. Сообщается, что уничтоженный член бандподполья планировал совершить крупный теракт в Дербенте.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Национального антитеррористического комитета России, боестолкновение произошло днём 19 февраля в Дербентском районе. Силовики окружили здание, в котором скрывался боевик. Террористу предложили сдаться. В ответ он начал стрелять по правоохранителям и был убит ответным огнём.

После ликвидации боевика на месте происшествия прошли обыски. У него нашли документы на имя Сахиба Абакарова 1996 года рождения, оружие и боеприпасы. В тайнике террориста обнаружили готовый к использованию пояс смертника, а также лабораторию для производства самодельной взрывчатки. Здесь же обнаружили селитру и алюминиевую пудру, а также мешки с другими взрывчатыми веществами общим весом более 30 килограммов.

По информации силовиков, убитый недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за незаконный оборот оружия. Он собирался совершить крупный теракт с использованием пояса смертника на территории старейшего в Дагестане города Дербента.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Спецоперация в Дагестане. Спецназ уничтожил боевика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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