В Кремле прокомментировали скандал с эротическим спектаклем в Дагестане

В Кремле прокомментировали громкий скандал с откровенными сценами из спектакля «Охота на мужчин», показанном 23 февраля в Махачкале. Дмитрий Песков отметил, что Россия — многонациональная и мультикультурная страна и подчеркнул необходимость с уважением относиться к исторически сложившимся традициям в субъектах федерации.

— Я не в курсе подробностей конфликта. Но вы знаете, что сила нашего государства как раз в ее многонациональности и многоконфессиональности. В этом сила нашей Федерации, — подчеркнул Дмитрий Песков. — Совершенно естественно, что в разных субъектах есть свои традиции, национальные, исторические и религиозные взгляды. Их, конечно, нельзя не учитывать. Эти особенности очень трудно как-то кодифицировать, юридически оформить. Они относятся к другой сфере. Но безусловно, не учитывать национальные обычаи и традиции нельзя.

Напомним, что откровенная сцена из спектакля попала на видео, распространившееся по дагестанскому сегменту социальных сетей. Это разожгло громкий скандал: кадры возмутили многих авторитетных дагестанцев. Первым в их числе стал чемпион UFC и самый популярный спортсмен России Хабиб Нурмагомедов. Он призвал мужчин республики «просыпаться и давать отпор» подобным спектаклям и другим проявлениям «пошлости». И даже пригрозил руководству республики, что если в регионе продолжат проводить такие показы, то «сообщениями в соцсетях это не ограничится».

Жители республики восприняли сообщение как призыв и завалили угрозами расправы московских актёров «Охоты на мужчин», приехавших в Дагестан на гастроли. Продюсеру и исполнителю главной роли Ивану Жидкову пришлось публично извиниться за спектакль и оскорбление, которое он невольно нанёс жителям республики.

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