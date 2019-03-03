2019-03-03T12:57:32+03:00
Политика

Кадыров подвел итоги 12-летней работы в должности главы Чечни

В республике, с его слов, произошло "чудо"
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсетяхФото: личная страница Рамзана Кадырова в соцсетях
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Спустя 12 лет после назначения главой Чечни Рамзан Кадыров подвел итоги своей работы, заявив, что назло всем скептикам республика "залечила глубокие раны" и стала одним из самых безопасных и стабильных регионов России.

- Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение, - написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

В своем послании чеченский лидер подчеркнул, что это во многом заслуга "Первого Президента республики Ахмат-Хаджи Кадырова" и президента России Владимира Путина.

- Мы совершили чудо! - считает глава Чечни. - И это только начало. Пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества - России.

Напомним, что в конце 2018 года Рамзан Кадыров пообещал завершить политическую карьеру на посту руководителя Чеченской республики и подчеркнул, что менять пост на министерское кресло или другую должность не собирается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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