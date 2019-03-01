В Дагестане детям показали сцену убийства Героя России Нурбагандова

В дагестанском сегменте социальных сетей распространяется видео, на кадрах которого запечатлена сценка, показанная на линейке в одной из школ республики. Отрывок спектакля досконально повторяет сцену гибели Героя России, лейтенанта Магомеда Нурбагандова.

На кадрах видео происходит диалог между стоящим на коленях человеком, изображающем Магомеда Нурбанадова и вооружённым актёром в роли террориста. Их разговор почти дословно повторяет знаменитый диалог:

— Скажи!

— Что сказать?

— Скажи, чтобы не работали в полиции.

— Не буду говорить. Работайте, братья!

После этого звучат выстрелы и играющий героя актёр падает. На передний план выходит учительница, зачитывающая торжественный текст о героизме Магомеда Нурбагандова.

Школьникам показали сцену расправы над Героем России Магомедом Нурбагандовым.

Сотрудник республиканского управления Росгвардии Магомед Нурбагандов погиб 10 июля 2016 года. Лейтенант полиции с компанией выехал на отдых. Скрывавшиеся от силовиков боевики случайно наткнулись на них на опушке леса. У Нурбагандова нашли удостоверение и стали требовать предать присягу и призвать других силовиков оставить работу и уйти из правоохранительных органов. В ответ лейтенант воскликнул: «Работайте, братья!».

Расправу над пленными боевики записали на видео, смонтированный ролик попал в интернет. Вскоре спецназ настиг и уничтожил банду На телефоне одного из террористив нашли неотредактированную версию видео, на которой был запечатлён подвиг росгвардейца.

21 сентября 2016 года Магомед Нурбагандов, указом президента Владимира Путина, был посмертно удостоен звания Героя России. Награду вручили родителям погибшего лейтенанта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/684332" frameborder="0"></iframe> Боевики убивают Магомеда Нурбагандова.

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