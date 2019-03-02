2019-03-02T15:02:19+03:00
Происшествия

На Емельяненко завели несколько административных дел за пьяные гонки с полицией

Боец попытался сбежать от эвакуатора на золотом «Мерседесе» и закончил вечер в наручниках
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба бойцовского турнира Russian Cagefighting ChampionshipФото: пресс-служба бойцовского турнира Russian Cagefighting Championship
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Ставропольская полиция возбудила несколько административных дел против известного бойца MMA Александра Емельяненко. В Кисловодске пьяный спортсмен попытался сбежать от эвакуатора и полиции.

Всё началось со споров с эвакуаторщиками. Боец припарковал свой золотой «Мерседес» на пешеходном переходе, а когда машину собрались отправить на штрафстоянку, завёл авто и пустился наутёк по тротуару.

Нетрезвый боец пытался удрать.

По пути пьяный боец протаранил две стоявшие на обочине машины. За дебоширом погналась полиция. Но и тут он продолжил «качать права», послав полицейских матом. После этого он даже попытался сбежать с места происшествия на своих двоих, но стражи порядка скрутили спортсмена и надели на него наручники.

— В настоящее время в отношении водителя составлены административные материалы по статьям административного кодекса «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Кроме того, полицейские собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти». За это Емельяненко может грозить год исправительных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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