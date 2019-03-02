На Емельяненко завели несколько административных дел за пьяные гонки с полицией

Ставропольская полиция возбудила несколько административных дел против известного бойца MMA Александра Емельяненко. В Кисловодске пьяный спортсмен попытался сбежать от эвакуатора и полиции.

Всё началось со споров с эвакуаторщиками. Боец припарковал свой золотой «Мерседес» на пешеходном переходе, а когда машину собрались отправить на штрафстоянку, завёл авто и пустился наутёк по тротуару.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694946" frameborder="0"></iframe> Нетрезвый боец пытался удрать.

По пути пьяный боец протаранил две стоявшие на обочине машины. За дебоширом погналась полиция. Но и тут он продолжил «качать права», послав полицейских матом. После этого он даже попытался сбежать с места происшествия на своих двоих, но стражи порядка скрутили спортсмена и надели на него наручники.

— В настоящее время в отношении водителя составлены административные материалы по статьям административного кодекса «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», — сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Кроме того, полицейские собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье «оскорбление представителя власти». За это Емельяненко может грозить год исправительных работ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/694948" frameborder="0"></iframe> Пьяного Емельяненко задержали после ДТП.Пьяного бойца ММА Александра Емельяненко задержали после двойного ДТП

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