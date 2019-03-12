2019-03-12T13:55:39+03:00
Происшествия

В Ставрополе жену бывшего министра-коррупционера суд обязал вернуть государству 31 млн рублей

Приставы говорят, что взыскание столь огромной суммы станет прецедентом
Евгения СОКОРЕВА
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Исполнительный лист в срок до 10 дней получат приставыИсполнительный лист в срок до 10 дней получат приставы
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Нелли Васильеву, супругу арестованного за многомиллионные хищения экс-министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, краевой суд обязал вернуть в казну украденные деньги. И не озвученные Ленинским судом 7 млн рублей, а как изначально просил прокурор, все 31 млн рублей.

- Решение Ленинского районного суда Ставрополя отменить. Иск прокуратуры о взыскании 31 млн рублей с Васильевой удовлетворить в полном объеме, - зачитала вердикт судьи пресс-секретарь Ставропольского краевого суда Елена Чурюда.

Это окончательно принятое решение, а значит по закону в течение десяти дней из суда его передадут приставам. И как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Управлении судебных приставов по Ставрополью, как только исполнительный лист поступит к ним, Васильевой придется раскошелиться добровольно. Или ей останется смотреть за тем, как ее богатый дом распродают по частям.

- У нее будет 5 дней, чтобы решиться на добровольное погашение долга в счет государства. В противном случае все счета, движимое и недвижимое имущество, заработок и прочие начисления будут арестованы. Но, если честно, такой огромной суммы мы еще никогда не взыскивали. С точностью можно сказать, что здесь не обойдется без отсрочек и апелляций - причем, неоднократных, - отметила представитель ведомства Наталья Мироненко.

Приставы добавляют, что если 31 млн рублей не насобирается даже со всеми арестами, а Нелли Васильева, к примеру, нигде не работает, ее будут принудительно трудоустраивать. И тогда жене министра придется понемногу возвращать краденные из казны деньги не один месяц.

Дело самого экс-министра еще находится в Промышленном районном суде Ставрополя. Игоря Васильева, напомним, обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

При обысках в доме нашли кучу атрибутов хорошей жизни

При обысках в доме нашли кучу атрибутов хорошей жизни

На "откатах" в должности чиновника он сколотил сумасшедшее состояние. Один только особняк с хрустальными люстрами, позолоченной лестницей, мрамором и мебелью из ценных пород дерева специалисты оценили в 150 млн рублей. А кроме дворца у Васильева нашли еще ценные бумаги, коллекцию швейцарских часов, люксовые иномарки и шикарные апартаменты за почти 50 млн рублей в отеле в Сочи.

Официально еще в должности министра Игорь Васильев зарабатывал 5,6 млн рублей в год. Всю роскошь он оформлял на родню.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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