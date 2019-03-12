Обвиняемый в покушении на Киркорова: «Галкин ревновал его к Пугачевой и заплатил мне за убийство 1 миллион»

В Дагестане завершили расследование громкого уголовного дела. Вот-вот на скамье подсудимых по обвинению в терроризме окажутся 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. Все они были радикальными исламистами и, присягнув на верность главарю ИГИЛ* Абу-Бакру, собирались устраивать теракты против силовиков и гражданского населения.

Идейным лидером и вдохновителем, создавшим террористическую ячейку, следствие считает Казуева. Он вовлек в банду своего радикально настроенного друга Габибулу и еще двоих человек. Все четверо работали на стройке офисного здания в Махачкале, где и обсуждали террористические планы. Там же тестировали собранные по инструкциям взрывные устройства. Два взорвали, а еще три приберегли для терактов. Взрыв решили устроить в ресторане «Хазар» — прямо во время выступления там Филиппа Киркорова, запланированного на 6 июля 2017 года. Но придя к ресторану, боевики поняли, что полиции слишком много и внутрь им не прорваться.

14 октября 2017 года все четверо были задержаны. На допросе Казуев заявил следствию, что никаких терактов не планировал, а хотел лишь убить Киркорова.

21-летний Хидирнеби Казуев.

— С обвинением в терроризме Казуев не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова, — говорит источник «КП - Северный Кавказ» в следствии. — Якобы в 2017 году он находился в Москве, где на улице к нему подошел артист Максим Галкин. И за 2 миллиона рублей предложил ему совершить убийство Киркорова. Из разговора Казуев понял, что это из-за ревности к Пугачевой. Получив согласие Казуева, Максим Галкин якобы передал ему в качестве аванса 1 миллион рублей, сотовый телефон «Нокиа» и симку. В последующем Казуев, по его словам, отказался совершать убийство Киркорова во время концерта, так как из-за этого могли пострадать другие люди. Полученный от Галкина миллион он потратил на свои нужды, в частности, приобрел компоненты для бомбы. Казуев также подал следствию ходатайство о необходимости допросить Галкина, Пугачеву и Киркорова, а также провести с ними очные ставки.

Однако это ходатайство было отклонено. Следствие расценило его как попытку затянуть расследование, да и показания Казуева по Галкину объективно ничем не подтверждаются. Более того, подозреваемый отказался описать подробности: место и время встречи и другие детали разговора.

— Мой подзащитный изначально признался в покушении на убийство, все рассказал, объяснил детали. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «теракт» принимали нашу позицию. Но всё равно в итоге «повесили» это на него, — возмущенно сообщил «КП - Северный Кавказ» адвокат Исрафил Гададов. — А ведь потерпевший фактически — Филипп Бедросович, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей: и Аллу Борисовну, и Максима Галкина. И, что очень важно, разобраться в деталях их взаимоотношений. Необходимо тщательно проверить имел ли место такой весомый мотив, как ревность к бывшему супругу, о котором сообщил мой подзащитный.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация

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