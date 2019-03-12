2019-03-12T18:36:26+03:00
Происшествия

Обвиняемый в покушении на Киркорова: «Галкин ревновал его к Пугачевой и заплатил мне за убийство 1 миллион»

«Комсомолка» узнала эксклюзивные подробности неудавшегося теракта на концерте артиста в Махачкале [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство Киркорова".Казуев (на фото вверху): "Галкин заплатил мне миллион за убийство Киркорова".Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Дагестане завершили расследование громкого уголовного дела. Вот-вот на скамье подсудимых по обвинению в терроризме окажутся 21-летний Хидирнеби Казуев, 32-летний Габибула Халдузов, 32-летний Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов. Все они были радикальными исламистами и, присягнув на верность главарю ИГИЛ* Абу-Бакру, собирались устраивать теракты против силовиков и гражданского населения.

Идейным лидером и вдохновителем, создавшим террористическую ячейку, следствие считает Казуева. Он вовлек в банду своего радикально настроенного друга Габибулу и еще двоих человек. Все четверо работали на стройке офисного здания в Махачкале, где и обсуждали террористические планы. Там же тестировали собранные по инструкциям взрывные устройства. Два взорвали, а еще три приберегли для терактов. Взрыв решили устроить в ресторане «Хазар» — прямо во время выступления там Филиппа Киркорова, запланированного на 6 июля 2017 года. Но придя к ресторану, боевики поняли, что полиции слишком много и внутрь им не прорваться.

14 октября 2017 года все четверо были задержаны. На допросе Казуев заявил следствию, что никаких терактов не планировал, а хотел лишь убить Киркорова.

21-летний Хидирнеби Казуев.

21-летний Хидирнеби Казуев.

— С обвинением в терроризме Казуев не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова, — говорит источник «КП - Северный Кавказ» в следствии. — Якобы в 2017 году он находился в Москве, где на улице к нему подошел артист Максим Галкин. И за 2 миллиона рублей предложил ему совершить убийство Киркорова. Из разговора Казуев понял, что это из-за ревности к Пугачевой. Получив согласие Казуева, Максим Галкин якобы передал ему в качестве аванса 1 миллион рублей, сотовый телефон «Нокиа» и симку. В последующем Казуев, по его словам, отказался совершать убийство Киркорова во время концерта, так как из-за этого могли пострадать другие люди. Полученный от Галкина миллион он потратил на свои нужды, в частности, приобрел компоненты для бомбы. Казуев также подал следствию ходатайство о необходимости допросить Галкина, Пугачеву и Киркорова, а также провести с ними очные ставки.

Однако это ходатайство было отклонено. Следствие расценило его как попытку затянуть расследование, да и показания Казуева по Галкину объективно ничем не подтверждаются. Более того, подозреваемый отказался описать подробности: место и время встречи и другие детали разговора.

— Мой подзащитный изначально признался в покушении на убийство, все рассказал, объяснил детали. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье «теракт» принимали нашу позицию. Но всё равно в итоге «повесили» это на него, — возмущенно сообщил «КП - Северный Кавказ» адвокат Исрафил Гададов. — А ведь потерпевший фактически — Филипп Бедросович, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей: и Аллу Борисовну, и Максима Галкина. И, что очень важно, разобраться в деталях их взаимоотношений. Необходимо тщательно проверить имел ли место такой весомый мотив, как ревность к бывшему супругу, о котором сообщил мой подзащитный.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики ИГ* готовили покушение на Филиппа Киркорова

Артист должен был стать жертвой сорвавшегося теракта в концертном зале Махачкалы (подробности).

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Маленькая девочка провалилась в открытый люк в Ингушетии
Сенатора Арашукова отстранили от должности
В Дагестане по подозрению в убийстве ребенка задержали мать
Ставрополь снова засыпет снегом
В Ставрополе спасли замерзавшую на улице пожилую пару
На Ставрополье за взятку в 1 млн экономист покрывала хищения в школе
Скончался гражданин Азербайджана, попавший в ДТП с грузовиком на Ставрополье
На Ставрополье девушка попала под следствие за финансирование ИГ*
На Ставрополье преступник осквернил два храма
Энергетики Северного Кавказа призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности
В Ингушетии зарегистрировали самую низкую смертность в России
Ставрополец с ножом устроил резню в пивном баре, ранив трех женщин
Ставрополье увеличит расходы на пациентов с редкими заболеваниями до 350 млн рублей
На Ставрополье утонули два пенсионера
В Дагестане угонщики починили убитые "Жигули", чтобы их выкрасть