Максим Галкин официально прокомментировал заявления подозреваемого в терроризме дагестанца, утверждавшего, что артист заказал убийство своего коллеги Филиппа Киркорова из-за ревности к Алле Пугачёвой. Известный ведущий пошутил, что весна возбудила людские фантазии и сообщил, что его друг Филипп очень расстроен, что его заказали «так дешево».

— Дорогие друзья! Открыв с утра газеты (хотя классик советовал не читать с утра советских газет), я понял, что весна, наконец-то, наступила! Люди просыпаются, просыпаются и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе, — сообщил своим подписчикам в Instagram невозмутимый Галкин.

Артист не стал прямо комментировать заявления подозреваемого в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Но посмеялся над смешной суммой, которую он якобы заплатил исполнителю за подготовку убийства своего «соперника за сердце Аллы Пугачёвой».

— И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошёл и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что [его заказали] так дёшево, — с иронией подытожил артист.

maxgalkinru Максим Галкин: Киркоров расстроен, что я заказал его так дёшево

Напомним, в эксклюзивном интервью «Комсомолке» информированный источник сообщил, что один из четверых задержанных в Дагестане боевиков ИГ* на признался, что они готовили не теракт, а убийство Филиппа Киркорова. По его словам, заказчиком является артист Максим Галкин, который приревновал к певцу свою жену Аллу Пугачёву и решил устранить конкурента.

При этом описать подробности встречи с предполагемым заказчиком террорист отказался. Логично, что следователи словам подозреваемого не поверили. Смешной была и сумма, которую якобы пообещал Галкин — миллион аванса и ещё миллион после совершения преступления. Поэтому ходатайство о допросах и очных ставках с Максимом Галкиным, Филиппом Киркоровым и Аллой Пугачёвой было отклонено. Вместо этого террористам представили окончательную редакцию обвинения. Четверым жителям Дагестана вменяют «подготовку теракта», «изготовление бомбы», «создание и участие в преступном сообществе», «пособничество террористической деятельности», а также «хранение оружия».

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