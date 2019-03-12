2019-03-12T12:02:40+03:00
Происшествия

Боевики ИГ* готовили покушение на Филиппа Киркорова

Артист должен был стать жертвой сорвавшегося теракта в концертном зале Махачкалы
Андрей ЗОБОВ
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Следствие считает, что боевики собирались устроить теракт, взорвав три бомбы в концертном зале МахачкалыСледствие считает, что боевики собирались устроить теракт, взорвав три бомбы в концертном зале МахачкалыФото: Евгения ГУСЕВА
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Четверо дагестанских боевиков из спящей ячейки запрещённой в России террористической организации ИГ* собирались совершить взрывы на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Однако, по неизвестным причинам, планы членов бандформирований сорвались, а через некоторое время их задержали силовики.

История берёт начало 14 октября 2017 года. Тогда бойцам спецназа и полиции удалось задержать четверых боевиков спящей ячейки ИГИЛ* в Дагестане. Позже оказалось, что следствие и ФСБ предполагают, что члены бандгруппы собирались совершить серию взрывов на концерте Филиппа Киркорова с помощью трёх самодельных бомб.

Как сообщали тогда близкие к следствию источники, 6 июля артист приехал в Махачкалу, а члены бандформирований начали готовить нападение. Для начала они собирались атаковать полицейских в городском парке, чтобы отобрать у них оружие и форму. Однако это им не удалось — сотрудники патрульно-постовой службы постоянно находились в людных местах.

По данным следствия, полицейским и охранникам зала удалось помешать террористам осуществить задуманное. После этого началась охота за боевиками, силовики вышли на след бандгруппы и арестовали их.

Сейчас следствие собрало достаточные доказательства вины боевиков и им предъявлены обвинения. Однако сами боевики ИГ* настаивают на том, что у них не было планов совершать массовые убийства. По их версии, целью было убийство самого Филиппа Бедросовича. И от плана со взрывами они отказались лишь потому, что в этом случае это повлекло бы массовые жертвы.

*ИГ, ИГИЛ — запрещённая в России террористическая организация

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Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ведомства, сейчас бывший боевик сидит под стражей. Его уголовное дело рассмотрит в особом порядке Северо-Кавказский окружной военный суд (подробности).

В Нальчике ликвидированы три вооруженных террориста ИГ*

По предварительным данным, ликвидированы три бандита, заблокированные в частном доме в микрорайоне Александровка в Нальчике. Преступники отказались сдаваться полиции и вступили в перестрелку с силовиками (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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