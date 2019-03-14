В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в избиении школьной учительницы

В Северной Осетии сложил с себя полномочия депутат от партии «Патриоты России» в Василий Гогичаев. Об этом сообщило руководство партии.

Ранее на парламентария подали заявление родители местных школьников, обвинившие его в драке в средней школе №4 в Ардоне. По словам очевидцев, Гогичаев ворвался в класс и набросился на учительницу начальных классов, «бил и таскал ее за волосы» При этом, мужчина якобы постоянно повторял, что ему ничего не грозит, так как он - районный депутат.

Сам парламентарий заявляет, что никакого избиения не было, а вся эта история - чистой воды выдумка властей Ардонского района, которые он якобы раньше критиковал. К тому же, по словам парламентария, он лишь защищал свою племянницу-инвалида, которую учительница бездоказательно обвинила в воровстве денег у одноклассников.

Следователи Северной Осетии тем временем ведут проверку по факту ЧП, устанавливают все обстоятельства происшествия в городе Ардон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.