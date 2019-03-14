2019-03-14T09:15:00+03:00
Общество

В Северной Осетии сложил полномочия депутат, обвиненный в избиении школьной учительницы

Свою вину теперь уже бывший парламентарий полностью отрицает
Михаил ЮЖНЫЙ
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Василий Гогичаев. Фото: vk.comВасилий Гогичаев. Фото: vk.com
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В Северной Осетии сложил с себя полномочия депутат от партии «Патриоты России» в Василий Гогичаев. Об этом сообщило руководство партии.

Ранее на парламентария подали заявление родители местных школьников, обвинившие его в драке в средней школе №4 в Ардоне. По словам очевидцев, Гогичаев ворвался в класс и набросился на учительницу начальных классов, «бил и таскал ее за волосы» При этом, мужчина якобы постоянно повторял, что ему ничего не грозит, так как он - районный депутат.

Сам парламентарий заявляет, что никакого избиения не было, а вся эта история - чистой воды выдумка властей Ардонского района, которые он якобы раньше критиковал. К тому же, по словам парламентария, он лишь защищал свою племянницу-инвалида, которую учительница бездоказательно обвинила в воровстве денег у одноклассников.

Следователи Северной Осетии тем временем ведут проверку по факту ЧП, устанавливают все обстоятельства происшествия в городе Ардон. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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