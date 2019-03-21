Сулейман Керимов потерял полмиллиарда долларов

За последний год бизнесмен Сулейман Керимов потерял больше полумиллиарда — 590 миллионов долларов. Интересно, что при этом доход сенатора Совета Федерации от Республики Дагестан составил 490 миллионов долларов и он попал в десятку самых успешных бизнесменов России.

Последний год оказался не самым удачным для дагестанского миллиардера. По данным Forbes, Керимов потерял 100 миллионов долларов «чистыми». При этом на самом деле активы сенатора подешевели гораздо серьёзнее — почти на 590 миллионов рублей. Свести убытки к минимуму сенатору помогли огромные доходы.

Основным источником «заработка» для дагестанского миллиардера остаются дивиденды, которые он получает от золотодобывающей компании «Полюс». Фирма имеет право на разработку крупнейших месторождений в России. А контрольный пакет акций принадлежит членам семьи Керимова.

За прошлый год доход от «Полюса» составил порядка 490 миллионов долларов. Он нивелировал убытки и в итоге сенатору удалось выйти сухим из воды, фактически потеряв лишь 100 миллионов.

Благодаря огромным доходам, миллиардер стал одним из «королей кэша», заняв 10 строчку в рейтинге самых успешных бизнесменов России. Больше заработали лишь Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и Михаил Прохоров. Абсолютным лидером серди миллиардеров стал Сергей Галицкий, чей доход за 2019 год составил 2,44 миллиарда долларов.

Неудачно для Керимова начался и 2019 год. 20 марта стало известно, что французская прокуратура снова обвинила бизнесмена в финансовых махинациях при покупке элитных особняков на Лазурном берегу. На этот раз следствие рассматривает его не в качестве мошенника, а как пособника преступника. Сенатору опять придётся внести огромный залог в 20 миллионов евро, чтобы иметь возможность перемещаться по территории Франции.

КСТАТИ

Сенатора Керимова вновь обвинили в махинациях при покупке элитных вилл во Франции

Во Франции предъявили новые обвинения миллиардеру Сулейману Керимову. Приехавшего в Ниццу дагестанского сенатора отпустили под залог в 20 миллионов евро. Следствие считает, что за элитные апартаменты он расплачивался «чёрным налом» (подробности).

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