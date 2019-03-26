Главарь банды, убивавшей полицейских в Дагестане, избежал пожизненного заключения

Дагестанский боевик Шамиль Юсупов, основатель террористической группировки, убивавшей участковых полицейских, смог избежать пожизненного заключения. Согласно приговору Северо-Кавказского окружного военного суда преступник отправится в колонию на 24 года.

— По данным следствия и суда Шамиль Юсупов обвиняется в организации незаконного вооружённого формирования, бандитизме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов, угоне автомобиля, повреждении имущества, а также в содействию террористической деятельности, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда.

Вооружённую банду боевиков Юсупов создал в мае 2017 году. С парой знакомых он условился творить беспредел на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана. Экстремисты занимались рэкетом, грабили и избивали тех, кто пытался им помешать.

Отдельной «занозой» для боевиков стал участковый полицейский села Большая Задоевка. Страж порядка постоянно ставил террористам палки в колёса, пытаясь защитить жителей от беспредела. Поэтому 29 сентября того же года троица экстремистов ворвалась в полицейский пункт и расправилась с благородным правоохранителем.

Боевики забрали его оружие и служебное авто и направились в село Ибрагимотар, где убили ещё одного сотрудника полиции. После этого преступники пытались бежать, но тщетно. За ними начала охоту национальная гвардия и 1 октября бандитов нашли. Двое подельников Юсупова попытались оказать сопротивление и ранили одного из правоохранителей, за что были сметены ответным огнём. Сам главарь отошёл в этот момент в магазин — это и спасло ему жизнь.

Сбежав, Юсупов около месяца скрывался от полиции. Но в итоге сдался и самостоятельно явился в участок. При этом во время следствия и в суде все обвинения отрицал.

— Признать Шамиля Юсупова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года с отбыванием в колонии строгого режима, — поставил судья финальную точку в деле боевика.

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Группировка была образована в мае 2017 года и действовала на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов республики. Террористы нападали на правоохранителей и грабили людей (подробности).