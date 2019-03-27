Андрей Разин: «В Ташкенте Шнурова бы расстреляли, а у нас его надо сдать в психушку!»

Андрей Разин потребовал от Сергея Шнурова немедленно публично извиниться перед москвичами:

- Он высказался неуважительно в отношении целого народа, целого государства. Назвать женским половым органом 15 млн жителей города, который он насилует, это ни в какие ворота не лезет! И после этого он называет себя великим и могучим? Страшно подумать, если бы он сделал это в Белоруссии или в Ташкенте. В Ташкенте его бы за это расстреляли, как собаку. Своим высказыванием он оскорбил всех жителей Москвы, в том числе и меня. Почему он позволяет оскорблять москвичей? Я обратился к членам союзной палаты, написал заявление Бастрыкину с просьбой привлечь Шнурова к уголовной ответственности. Сейчас все бегают, как крысы, прячут записи с эфира, потому что наговорили всякой чуши, а теперь пытаются спрятать все. Я не понимаю, как Шнуров после этого еще собирается давать концерт в Москве в апреле? Что он выйдет на сцену и скажет? То же, что и в эфире?

Андрей Разин против Сергея Шнурова: кто из них прав? 00:00 00:00

По словам Разина, фраза Шнура его оскорбила, потому что он живет и прописан в Москве. Продюсер «Ласкового мая» не может понять, почему никто из политиков до сих пор не дал отпор Шнурову за его высказывания.

- Чего его боятся? Что он стишок свой сочинит? Опозорит? - недоумевает Разин.- Почему никто не может защитить Москву? Шнуров — не личность, Шнуров — грязная, помойная яма, из его рта идyт одни оскорбления, маты и унижения нашего русского народа. Что ему такого плохого сделали русские люди, что он так их ненавидит? Он и Невзоров — два сумасшедших! Их надо сдать в психиатрическую клинику. Но если один не вылазил оттуда по молодости, второго надо тоже туда положить, он как раз свою концертную деятельность заканчивает. Езжайте за границу и тявкайте там, как Каспаров. Противные бессовестные рожи!

Напомним, скандал разгорелся, когда Шнуров высказал свое отношение к Москве в ток-шоу «Зенит», сравнив столицу с женским половым органом. Тогда Разин пообещал набить лидеру «Ленинграда» рожу или заплатить 5 миллионов тем, кто это сделает. Шнуров не оставил незамеченным высказывания.

Его адвокат подал заявление в прокуратуру с требованием проверить высказывания Разина на наличие угроз. Но и сам Разин в долгу не остался — написал на Шнурова заявление в Следственный комитет по факту хулиганства.

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