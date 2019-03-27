Спецслужбы обезвредили боевика, готовившего теракты на Ставрополье

Спецслужбы Ставропольского края в ходе спецоперации обезвредили и задержали боевика ИГ*, готовившего ряд терактов на территории региона. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю, задержанный исповедовал экстремистскую идеологию и принёс присягу на верность запрещённой в России международной террористической организации ИГ*.

— Взяли его около двух недель назад. Предположительно, уроженец Дагестана готовил теракты на территории Ставрополья. Детально прорабатываем вопрос, выясняем подробности его деятельности и планов, — рассказали в пресс-службе.

Против террориста в следственном управлении СКР по региону уже возбудили уголовное дело.

Напомним, что около двух недель назад на Ставрополье спецслужбами были уничтожены два боевика, также принадлежавшие к террористической ячейке ИГ*. Спецоперация прошла в ночь на 14 марта в Шпаковском районе Ставрополья. У них нашли оружие, боеприпасы и гранату. Национальный антитеррористический комитет по итогам инцидента сообщал, что боевики также готовили теракт. Тогда, согласно официальному заявлению, силовики приступили к поискам сообщников террористов.

*ИГ — запрещённая на территории Российской Федерации международная террористическая организация

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