Кадыров подарит машину главе семьи, потерявшему в аварии с "Гелендвагеном" дочь и жену

Заставивший явиться с повинной виновника трагедии на Можайском шоссе глава Чечни Рамзан Кадыровал пообещал подарить потерявшему в аварии жену и дочь Роману Роменкову автомобиль "Нива". Машину купят за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом чеченский лидер сообщил через свой аккаунт в соцсетях, добавив:

- Я ещё раз от имени всего чеченского народа выражаю искренние соболезнования Роману Роменкову и всем родным и близким погибших. Конечно, ничем нельзя утешить горе человека, лишившегося в мирное время самых близких и родных людей. Пусть Всевышний даст ему силы пережить горечь тяжелой утраты.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 25 марта на пересечении Можайского шоссе и МКАДа. Мажор из Чечни на своем "Гелендвагене" влетел на бешеной скорости в "Ниву". В отечественной легковушке ехала семья Роменковых - супруги и дочь-подросток. Выжил только глава семьи Роман.

Виновник аварии с места происшествия скрылся. Позже выяснилось, что иномаркой управлял уроженец Чечни Муслим Джамбеков. После обращения Рамзана Кадырова немедленно сдаться полиции, парень сам пришел в отделение и публично извинился за случившееся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убивший семью в аварии с "Гелендвагеном" чеченец сдался полиции

После угроз Кадырова мужчина записал видеообращение с извинениями [видео]

Водитель "Гелендвагена" протаранил «Ниву» и сбежал: погибли два человека

Как стало известно, среди погибших - девочка-подросток и ее 34-летняя мама. Глава семейства госпитализирован с тяжелыми травмами головы. От «Нивы» после удара внедорожника осталась груда искореженного метала (подробности).