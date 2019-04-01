В Дагестане чиновника Пенсионного Фонда арестовали за помощь террористам
В Махачкале по подозрению в содействии террористической деятельности арестовали работника республиканского Пенсионного Фонда. В пятницу 29 марта 41-летнего Омара Абдурашидова задержали сотрудники ФСБ. По версии следователей, он передал членам незаконного вооруженного формирования больше 200 тысяч рублей, снабжал террористов едой, оружием и боеприпасами. Под арестом подозреваемый просидит до 29 мая 2019 года.
Оглашение постановления об аресте прошло в Советском районном суде Махачкалы 31 марта и в крайне накаленной обстановке. Присутствующие родственники бились в истерике, доказывая невиновность Абдурашидова. Близкие даже ворвались к нему в клетку на глазах у судьи, из-за чего заседание пришлось временно остановить.
Успокаивать многочисленную родню подозреваемого было некому - слушание проходило без контроля охраны.
- Подозреваемый бился о стену и угрожал самоубийством, говоря, что не виновен, - рассказал "КП-Северный Кавказ" пресс-секретарь Советского районного суда Махачкалы Мурад Мирзоев. - Ситуацию накалили крики и плач родственников Абдурашидова. Родственники не позволили подозреваемому причинить себе серьезные увечья. Сам же Омар Магомедович демонстрировал раны на теле, утверждая, что его пытали силовые структуры, и дать показания заставили.
Со слов Абдурашидова, силовики кроме всего прочего требовали дать показания против ранее задержанного экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова. В суде еще отметили, что все могло закончиться плачевно, поскольку никакого контракта, гарантирующего обеспечение порядка в ходе заседаний, ни с вневедомственной охраной, ни с Росгвардией или МВД Дагестана не заключено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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