2019-04-04T19:39:46+03:00
Здоровье

Клещи в Ставрополе в 2019 году: опасные районы на карте

«Комсомолка» рассказывает, где чаще всего клещи в Ставрополе в 2019 году караулят своих жертв и как защитить себя от этих паразитов
Анна ЕГОРОВА
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Ставрополье в 2019 году потратит на противоклещевую обработку не менее 25 млн рублейСтаврополье в 2019 году потратит на противоклещевую обработку не менее 25 млн рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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У краевого управления Роспотребнадзора две новости - плохая и получше. Плохая заключается в том, что сезон клещей уже начался. Но радует, что клещи в Ставрополе в 2019 году гораздо реже кусают жителей региона. Многолетние наблюдения говорят, что в среднем за первый квартал за медицинской помощью после встречи с этими паразитами обращаются 81 взрослый и 37 детей по всему краю. В текущем же году этот показатель - 69 и 35 соответственно.

- Укусы клещей зарегистрированы на 22 территориях, чаще всего в Георгиевском, Новоалександровском, Новоселицком, Советском и Труновском районах, а также в Ессентуах и Ставрополе. Случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадкой пока не было, хотя активизировались именно иксодовые клещи, переносчики КГЛ и клещевого боррелиоза, он же болезнь Лайма, - пояснили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ставрополью.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?

Больше всего клещей стоит опасаться жителям сельской местности, держащим скот или занятым в сфере животноводства, охотникам, рыбакам, дачникам, а в городе - любителям отдохнуть на природе или погулять в парке. Чем выше будет становиться среднесуточная температура, тем активнее начнут себя вести клещи в Ставрополе в 2019 году.

Клещи в Ставрополе в 2019 году: опасные районы на карте Фото: Евгений БОРИСОВ

Клещи в Ставрополе в 2019 году: опасные районы на картеФото: Евгений БОРИСОВ

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

В регионе уже активно приступили к обработке против клещей территорий (включая пастбища), а также крупного и мелкого рогатого скота. На эти цели планируется выделить более 10 млн рублей из краевого бюджета и не менее 15 млн из муниципальных средств. Но нельзя забывать и о мерах личной профилактики:

- ухаживая за сельскохозяйственными животными, работая в поле и отправляясь на природу, надевайте специальные защитные костюмы или такую одежду, под которую не сможет проникнуть клещ: длинными рукавами, которые можно дополнительно стянуть резинкой на запястьях, с плотно прилегающим воротником. Если он не высокий, закройте шею косынкой. Заправьте рубашку в брюки, а штанины - в носки и в высокую обувь, лучше всего сапоги. Не забудьте про головной убор;

- обработайте одежду репеллентами от клещей, повторяйте процедуру по истечению времени действия, указанного в инструкции к препарату;

- в сезон клещей исключите или хотя бы ограничьте участие детей в полевых работах и в уходе за животными;

- регулярно осматривайте себя, окружающих и скот, обнаруженных клещей аккуратно снимайте, предварительно надев перчатки, и ни в коем случае не давите;

- незамедлительно обратитесь к врачу, если клещ все-таки укусил вас, особенно при плохом самочувствии и повышении температуры до 39-40 градусов. Помните, что подхватить КГЛ можно и от уже заболевшего человека или животного через кровь и другие выделения (слюну, мокроту, рвотные массы). Признаками заражения могут быть озноб, боль различной локализации (головная, в мышцах, суставах, животе, пояснице), перевозбуждение, сухость во рту, головокружение, рвота, покраснение лица и слизистых. После кратковременного улучшения может наступить вторая волна лихорадки, но уже с наружными или внутренними кровотечениями.

КАК СНЯТЬ КЛЕЩА И ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

Если паразит уже успел в вас вцепиться, а возможности сразу обратиться в травмпункт нет, то специалисты Роспотребнадзора рекомендуют следующее:

- возьмите клеща как можно ближе к месту укуса пинцетом или пальцами, обернутыми в чистую марлю. Держите тельце строго перпендикулярно к поверхности кожи, аккуратно поверните его вокруг оси и достаньте;

- продезинфицируйте ранку. Подойдет 70% спирт, 5% йод, одеколон;

- хорошо вымойте руки с мылом.

Если после всех манипуляций в месте укуса все же остался хоботок или голова клеща (они выглядят просто как черная точка), тогда обработайте ранку йодом и ждите естественного отмирания этих частичек.

Снятого клеща нужно сдать на изучение в Центр гигиены и эпидемиологии или любую лабораторию, занимающуюся такими исследованиями. Это позволит подобрать адекватное лечение в каждом конкретном случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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