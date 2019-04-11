2019-04-11T19:46:10+03:00
Происшествия

Ставрополь накрыло градом с орех

Причём некоторые районы стихия обошла стороной [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополь обрушился градНа Ставрополь обрушился градФото: Социальные сети
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Ставрополь накрыло сильным градом. Об этом рапортуют пользователи социальных сетей, выкладывая снимки побелевших от льдинок улиц и побитых автомобилей. Впечатляет жителей и размер градин — на фото видно, что некоторые градины в диаметре не меньше грецкого ореха.

Некоторые районы города «побелели» от града Фото: Социальные сети

Некоторые районы города «побелели» от градаФото: Социальные сети

— В районе военного городка выпал градище! Прячьте машины, если до вас ещё не дошло, —предупреждали пользователи социальных сетей, подкрепив слова красноречивым видео.

Град в военном городке , Ставрополь.

Сообщение сильно смутило и удивило жителей некоторых других районов города. Известно, что «Перспективный» и часть юго-западного района стихия обошла. В центральной части города прошёл лишь небольшой дождик.

Жители краевого центра спасают свои машины как могут Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители краевого центра спасают свои машины как могутФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Сухо на Перспективном, что удивительно, кстати, — отрапортовал один из пользователей

— На юге, говорят, шёл, но 50 лет точно стороной обошёл, всё тихо, — вторит ему другая ставропольчанка.

Град в Ставрополе.

— На «Южном» рынке адище, столько града, что улицы побелели, — поделился наблюдением ещё один житель краевого центра.

— На Шпаковской есть, размером помельче. Накрываем машины одеялами, — предупредил ещё один пользователь, подкрепив слова красноречивым видеороликом.

Жители Ставрополя пытаются спасти свои машины кто как может.

Напомним, что по сообщениям Гидрометцентра в четверг в Ставрополе мог выпасть лишь небольшой дождик. Поэтому большинство жителей оказались не подготовлены к удару стихии. Кстати, по прогнозам синоптиков, страшный ливень ждёт ставропольчан в понедельник. 15 апреля на город должно пролиться порядка 20 миллиметров осадков.

Ставропольчане оказались не готовы к разгулу стихии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольчане оказались не готовы к разгулу стихииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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