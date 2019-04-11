2019-04-11T18:04:38+03:00
Происшествия

Директор дагестанского «Россельхозбанка» украл 212 миллионов и сбежал за границу

Возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупных размерах
Андрей ЗОБОВ
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Директор дагестанского отделения банка наворовал на 212 миллионов и сбежал за границуДиректор дагестанского отделения банка наворовал на 212 миллионов и сбежал за границуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане возбуждено уголовное дело против генерального директора дагестанского отделения АО «Россельхозбанк» Гитиномагомеда Гаджимагомедова, укравшего 212 миллионов рублей. По некоторым данным, сам банкир уже успел улизнуть с деньгами за границу.

— Масштабные обыски и изъятие документов сегодня произошло в нашем офисе на территории Махачкалы, — сообщили в пресс-службе «Россельхозбанка». — Подчеркиваем, что заявление было подано самим банком по результатам внутренней проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «хищение в особо крупных размерах». Сумма причиненного ущерба оценивается банком в размере 212 миллионов рублей.

Согласно этой информации, директор филиала злостно злоупотреблял собственными полномочиями. Благодаря «системной работа по противодействию коррупции» преступная деятельность Гаджимагомедова была вскрыта.

— В настоящее время «Россельхозбанк» оказывает всестороннюю поддержку следствию, — заявили в пресс-службе.

При этом источник «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах региона ранее сообщал, что обыски прошли не только в отделении банка, но и по месту жительства его главы. При чём обнаружить подозреваемого не удалось. По сведениям силовиков, он покинул Россию вместе с наворованными деньгами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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