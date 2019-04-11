2019-04-11T12:45:17+03:00
Происшествия

Глава Дербентского района Дагестана раздавал государственную землю родственникам

Чиновника обвинили в особо крупной растрате и арестовали
Андрей ЗОБОВ
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Магомеду Джелилову вновь предъявили те же обивнения. Фото: администрация Дербентского районаМагомеду Джелилову вновь предъявили те же обивнения. Фото: администрация Дербентского района
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Главе Дербентского района Магомеду Джелилову предъявили обвинения в особо крупной растрате с использованием служебного положения. По данным следствия, чиновник раздавал государственную землю собственным родственникам почти бесплатно.

— По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ», своим родственникам. Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может достигать более 20 млн рублей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Напомним, что чиновника задержали утром в среду, 10 апреля. В тот же день, после допроса, Джелилова этапировали в Москву. Главе района была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Интересно, что ранее следствие уже обвиняло Джелилова в махинациях с землёй. Претензии были те же — раздача земли родственникам. Но вот только суд не нашёл в действиях чиновника состава преступления, после чего его не только отпустили из-под стражи, но и восстановили в должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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