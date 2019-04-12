Антиквариат, оружие и шкуры краснокнижных животных: что нашли в домах главы дагестанского "Россельхозбанка"

В особняк подозреваемого в хищении 212 млн рублей гендирекотра "Россельхозбанка" Дагестана нагрянули силовики. Трехэтажный дом Гитиномагомеда Гаджимагомедова с огромным приусадебным участком стоит на самом побережье Каспийского за пятиметровым забором:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/702871" frameborder="0"></iframe> Обыски у главы "Россельхозбанк" в Дагестане.

Из оперативной съемки понятно, что усадьба еще не обжита. В кадре на фоне стен из дорого камня мелькают удивленные ремонтники, а напротив уличной лестницы, ведущей сразу на второй этаж, валяется мусор и мешки с цементом.

В доме шик бросался в глаза даже сквозь сантиметровую строительную пыль при полном беспорядке с кучей наваленной мебели. Во дворце с бассейном, бильярдной и мебелью из дорогих пород дерева силовики нашли много интересного.

Уже при входе в парадной стояло чучело медведя.

Скрин-фото: оперативная съемка

А в соседних комнатах приготовленные для богатого интерьера несколько настольных антикварных часов, полутораметровые вазы, картины в золотых рамах, люстры, бронзовые подсвечники, бар с многолетним коньяком и прочие атрибуты роскошной жизни.

Скрин-фото: оперативная съемка

На втором этаже вскрыли обнаруженный в одной из комнат сейф. Изъяли, на удивление, не деньги, а оружие, преимущественно - охотничье.

Скрин-фото: оперативная съемка

При обследовании других домов на территории той же усадьбы оказалось, что сбежавший заграницу глава "Россельхозбанка" - большой любитель охоты и может похвастаться завидной коллекцией шкур и чучел краснокнижных животных.

Скрин-фото: оперативная съемка

Ранее обыски провели в кабинете управленца. Генерального директора дагестанского отделения АО "Россельхозбанк" Гитиномагомеда Гаджимагомедова, напомним, подозревают в хищениях в особо крупных размерах. Банк самостоятельно выявил пропажу 212 миллионов рублей и сейчас активно содействует расследованию уголовного дела.

По информации правоохранителей, Гитиномагомед Гаджимагомедов уехал из России в ОАЭ еще в конце сентября прошлого года. А в ноябре потом отправил в банк заявление об уходе.