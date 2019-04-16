2019-04-16T19:28:41+03:00
Происшествия

Чемпионат по джиу-джитсу в Пятигорске закончился массовой дракой

Потасовка между спортсменами попала на видео
Андрей ЗОБОВ
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Массовая драка завязалась из-за чрезвычайно разговорчивого бойца. Фото: кадр видеоМассовая драка завязалась из-за чрезвычайно разговорчивого бойца. Фото: кадр видео
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На чемпионате по вольной борьбе джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка между спортсменами, зрителями и судьями. Полиция выясняет подробности потасовки.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах региона, зачинщиком скандала стал боец Гаджи Хархаров. Молодому спортсмену ну уж очень не нравилось судейство. Настолько, что даже сидя на трибуне своё мнение возмущённый борец не стеснялся высказывать в нецензурной форме и вслух.

Массовая драка на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске.

Длинный и острый язык для Хархарова обернулся серьёзными последствиями. Их можно увидеть на кадрах снятого очевидцем видео: разъярённая толпа вылетела на площадку прямо во время боя и снесла слишком разговорчивого спортсмена.

— Об этом происшествии мы знаем, сейчас выясняем подробности и обстоятельства, ставшие причиной конфликта, — сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Информации о пострадавших пока нет.

КСТАТИ

В Чечне чемпионат по борьбе закончился массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в одной из спортшкол Курчалоя завершился массовой потасовкой. Спортсмены решили помочь проигрывающему товарищу, и ринулись в бой (подробности, видео).

ИСТОЧНИК KP.RU

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