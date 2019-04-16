Чемпионат по джиу-джитсу в Пятигорске закончился массовой дракой

На чемпионате по вольной борьбе джиу-джитсу в Пятигорске произошла массовая драка между спортсменами, зрителями и судьями. Полиция выясняет подробности потасовки.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» источник в правоохранительных органах региона, зачинщиком скандала стал боец Гаджи Хархаров. Молодому спортсмену ну уж очень не нравилось судейство. Настолько, что даже сидя на трибуне своё мнение возмущённый борец не стеснялся высказывать в нецензурной форме и вслух.

Массовая драка на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске.

Длинный и острый язык для Хархарова обернулся серьёзными последствиями. Их можно увидеть на кадрах снятого очевидцем видео: разъярённая толпа вылетела на площадку прямо во время боя и снесла слишком разговорчивого спортсмена.

— Об этом происшествии мы знаем, сейчас выясняем подробности и обстоятельства, ставшие причиной конфликта, — сообщили «КП» в пресс-службе главного управления МВД по Ставропольскому краю.

Информации о пострадавших пока нет.

КСТАТИ

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