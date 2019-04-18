2019-04-18T11:35:32+03:00
Экономика

Уроженец Дагестана стал богатейшим бизнесменом России

Остальные миллиардеры Северного Кавказа медленно разоряются
Андрей ЗОБОВ
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Самый богатый человек Росии Леонид Михельсон родился в Дагестане. Фото: Станислав Красильников/ТАСССамый богатый человек Росии Леонид Михельсон родился в Дагестане. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Список 200 богатейших бизнесменов страны снова возглавил уроженец Дагестана. Бывший прораб, а ныне председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон дал фору всем коллегам, став лучшим по всем показателям. Так богатейший делец заработал за год космические 6 миллиардов долларов — больше, чем кто бы то ни было в России. Его общее состояние — $ 24 миллиарда.

Другим уроженцем Северного Кавказа, уверенно держащимся на плаву, стал миллиардер Сулейман Керимов. Владельцу крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» удалось не упасть в минус, потеряв лишь 100 миллионов долларов. Сенатор и бизнесмен сумел застолбить за собой 19 строчку рейтинга богатейших бизнесменов страны по версии Forbes. Состояние Керимова оценивается в $ 6,3 миллиарда.

Сулейман Керимов стал вторым богатейшим бизнесменом на Северном Кавказе несмотря на судебные тяжбы во Франции

Сулейман Керимов стал вторым богатейшим бизнесменом на Северном Кавказе несмотря на судебные тяжбы во Франции

А вот ингушский делец Михаил Гуцериев потерял 1,1 миллиард долларов. Основной владелец группы компаний «Сафмар», специализирующейся специализирующейся в сфере добычи полезных ископаемых, а также финансовом секторе, строительстве и гостиничном бизнесе занял 28 строчку. Состояние — $ 3,7 миллиарда.

Ещё один родившийся в Махачкале бизнесмен Гаврил Юшваев попал на 66 строчку с капиталом в 1,5 миллиарда долларов. При этом Forbes называет его «частным инвестором». Раньше он владел частью акций «Полюса», которую успешно продал сыну Сулеймана Керимова, а также был основным акционером компании «Вимм-Билль-Данн». За год Юшваев заработал $ 100 миллионов.

На 71 месте в списке расположился сын Михаила Гуцериева Саид. Бизнесмен владеет долей «Сафмара», а также частью акций «Русснефти», «Нефтиса», «Русского угля» и «М.Видео». За год он почти удвоил свой капитал, заработав 550 миллионов. Состояние — $ 1,3 миллиарда.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

На 185 месте расположился попавший под следствие председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов. Дела его катастрофически плохи: за год состояние уменьшилось больше, чем вдвое — с 1,2 миллиарда до 550 миллионов долларов. Сможет самостоятельно вести дела Зиявудин ещё не скоро — суд постоянно продлевает срок ареста, а следствие выдвигает против него и его брата обвинения в многомиллионных хищениях. Судьба дельца висит на волоске.

Плохи дела, по данным Forbes, и у гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова. Чеченский бизнесмен за год потерял 400 миллионов долларов и 80 позиций рейтинга журнала, заняв лишь 187 место. Его состояние оценивается в $ 500 миллионов.

КСТАТИ

Forbes: Миллиардеры Северного Кавказа за год заработали $4,6 млрд

Оказалось, что богател только уроженец Дагестана Леонид Михельсон, а остальные бизнесмены стремительно теряли активы (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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