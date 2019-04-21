2019-04-21T20:14:38+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии на свалке нашли младенца

Ребенка выбросили после рождения
Виталий КЛИМОВ
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Это уже не первый случай, когда на свалки Республики выбрасывают детей.Это уже не первый случай, когда на свалки Республики выбрасывают детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В селении Кременчуг-Константиновское Баксанского района Кабардино-Балкарии на свалке найден новорожденный ребенок.

- В груде мусора было обнаружено тело новорожденного ребенка, завернутое в полимерный пакет, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии. - Следователями незамедлительно назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Ведутся поиски матери ребенка.

Следователи проверяют все женские консультации Кабардино-Балкарии. Устанавливаются забеременевшие, но не вставшие на учет женщины из неблагополучных семей.

Это не первый пример, когда на свалках Республики находят мертвых новорожденных. Похожий случай произошел в 2017 году в селении Кишпек. А до этого новорожденную девочку сожгли в куче мусора недалеко от одного из санаториев Нальчика. Оказалось, что 32-летняя женщина убила своего ребенка, который стал третьим в семье, из-за боязни бедности и невозможности его прокормить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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