Экс-директору «Межрегионгаза» Махачкалы предъявили новые обвинения

Верховный суд Дагестана, рассмотрев апелляционную жалобу адвоката экс-руководителя ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, принял решение продлить ему срок ареста до 14 июня 2019 года. Впрочем, это не удивительно, учитывая, что 29 марта бывшему газовику было предъявлено новое, второе по счету, обвинение — в участии в преступном сообществе.

В декабре прошлого года Следственное управление МВД по Дагестану возбудило уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы». Следователям предстояло установить круг лиц, причастных к огромным хищениям природного газа, который ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» поставляло потребителям республики. Практически сразу стало ясно, что речь идет о злонамеренных действиях некой организованной группы, которая за несколько лет причинила государственному ПАО «Газпром» ущерб в особо крупном размере.

Владимир Анастасов был задержан 15 декабря в петербургском аэропорту «Пулково», откуда собирался вылететь за границу. Вместо этого он был доставлен в Махачкалу, где через два дня решением Кировского районного суда Махачкалы был заключён под стражу и ему предъявили обвинение в мошенничестве.

Ещё до нового года Анастасов стал активно сотрудничать со следствием, и мера пресечения ему неоднократно продлевалась. В последний раз - до 14 июня нынешнего года.

Владимир Анастасов стал той ниточкой, благодаря которой начала распутываться изощренная система хищений голубого топлива так называемой «газовой империей Арашуковых».

Только в одном Карабудакхентском районе Дагестана с простых пользователей природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» пыталось взыскать 422 млн рублей «левых долгов».

Всего ПАО «Газпром» оценивает свой ущерб на Юге России, нанесенный организованным преступным сообществом, который возглавлял Рауль Арашуков, более чем в 30 млрд рублей.

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