2019-04-23T19:22:41+03:00
Происшествия

Спасаясь от кровной мести, сдался полиции стрелок, ранивший сына мэра Назрани

Мужчина написал явку с повинной после примирения тейпов
Андрей ЗОБОВ
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Чтобы не допустить кровной мести, мужчина написал явку с повиннойЧтобы не допустить кровной мести, мужчина написал явку с повиннойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии стрелок, ранивший 22-летнего сына мэра Назрани, написал явку с повинной, чтобы не допустить кровной мести между двумя тейпами. Вчера главам семей Тумгоевых и Баркинхоевых удалось придти к соглашению.

Ритуал примирения прошёл в центральной мечети Назрани. При участии старейшин, богословов и общественных деятелей глава города Алихан Тумгоев простил Исропила Баркинхоева за выстрел в сына.

Заключённое соглашение помогло примирить семьи, которые были готовы начать кровную вражду из-за злополучного инцидента. Но это не освободило 42-летнего стрелка от уголовной ответственности. Родственники вызвали полицию и передали виновника правоохранителям.

— Находясь в отделе полиции подозреваемый житель села Сурхахи написал явку с повинной по факту причинения телесных повреждений молодому человеку. Он объяснил, что причиной конфликта был внезапно вспыхнувший спор. В результате он выхватил пистоле и выстрелил в оппонента. Само оружие без номерного обозначения подозреваемый принёс с собой и отдал правоохранителям, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии.

Напомним, что нападение на сына главы крупнейшего ингушского города Назрань было совершено 28 марта в здании администрации. Неизвестные открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой ранения получили три человека: сотрудник администрации, охранник и сын Алихана Тумгоева. Им удалось скрыться в неизвестном направлении.

Теперь уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений готовится для передачи в суд. Нападавший отпущен под подписку о невыезде.

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В Ингушетии вечером 28 марта неизвестные преступники проникли в здание городской администрации Назрани - крупнейшего населенного пункта республики. Здесь они открыли беспорядочную стрельбу по чиновникам из пневматического оружия (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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