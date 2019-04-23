2019-04-23T20:47:30+03:00
Происшествия

Обнаруженные в Дагестане и Чечне боевики хотели устроить теракты с помощью беспилотника

Задержанный в Махачкале игиловец* рассказал о готовящихся убийствах полицейских [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Террорист признался, что хотел совершить атаку с воздухаТеррорист признался, что хотел совершить атаку с воздуха
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Задержанный в Махачкале один из пяти членов запрещенной в России группировки ИГИЛ рассказал на допросе, что они готовили "вооруженную атаку на сотрудников ДПС и МВД":

Боевик, задержанный в Дагестане, говорит о подготовке к серии терактов на Северном Кавказе.

- Я готовил план по нападению, хотел купить квадрокоптер и установить на нем специальный спусковой механизм, который делают в "ИГ"*. Хотел использовать самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами и прикрепленное к квадрокоптеру и совершить атаку с воздуха, - сказал боевик. - Моя моя команда должна была состоять из четырех человек.

Напомним, 23 апреля в Чечне и Дагестане силовики обнаружили ячейку ИГИЛ*, состоящую из пяти боевиков. Те планировали убить полицейских, устроив серию терактов в Каспийске и Грозном. Бомбу они хотели собрать с помощью инструкции в интернете.

При обысках в домах игиловцев* нашли: компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, револьвер кустарного производства, ВОГ - 4 штуки, 2 гранаты, боевые ножи - 3 штуки, 2 магазинаот автомата Калашникова, более 80 патронов различного калибра и записи суицидального характера.

В МВД Дагестана по этому факту завели уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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