«Придрались к внешности»: друг рассказал, почему полицейские забили отца чемпиона мира по MMA

В подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских в штатском избили до полусмерти Сулли Юнусилау — отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау. Следственный комитет уже сообщил о возбуждении двух уголовных дел, но подробности конфликта разглашать не стал.

Оказалось, что 11 апреля ссора между пострадавшим и стражами порядка началась с шутки про внешность. Подробности инцидента «КП - Северный Кавказ» рассказал Магомед Магомедов друг и тренер Магомеда Юнусилау.

— Люди в гражданской форме подошли и начали взрослого человека подкалывать, шутить над его внешностью. Он им что-то ответил, слово за слово и они начали его задерживать, — объясняет Магомед Магомедов. — Конечно, любой человек будет в недоумении, когда кто-то в гражданском начинает тебя скручивать. Сулли тоже подумал, что что-то не то происходит!

Мужчина посчитал, что на него напали какие-то бандиты и побежал в аптеку находившуюся в нескольких десятках метров.

— Он попросил девушку-фармацевта, вызвать полицию, а потом эти трое вломились в дверь, показали «корочку». Видно на видео, как Сулли нагнулся руками показать, типа «спокойно», никакого сопротивления не оказывал, его просто начали коленями бить. Он видно, что упал, лежачего его ещё раз ногой били, потом один его душил руками и вытягивал оттуда. Задержали, как будто это был какой-то особо опасный преступник. Как зверя. Я не понимаю, как можно так обычного человека? Вроде полиция должна защищать нас. А теперь получается, что мы должны защищаться от полиции, — считает собеседник «КП».

Полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA.

После этого стражи порядка вытащили Сулли на улицу, где ещё раз избили. А потом безо всяких угрызений совести покинули место происшествия, даже не вызвав пострадавшему «Скорую».

— Все подробности Сулли успел рассказать сестре. Она его встретила, увидела, что с ним произошло. Он сказал, что чуть полежит и пойдёт по делам. Но она вызвала «Скорую», медики забрали его в больницу, где он впал в кому, — рассказал друг и тренер сына погибшего.

Через десять дней, 21 апреля Сулли Юнусилау умер от полученных травм. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «превышение должностных полномочий с применением насилия». Управление МВД решило отстранить оперуполномоченных и начать внутреннюю проверку инцидента.

— Почему они применили физическую силу к взрослому человеку я не знаю. Я Сулли знаю, он был очень добрым и спокойным, даже на соревнованиях, когда болел за сына. Никогда не видел, чтобы он орал, — вспоминает Магомед Магомедов. — Я до сих пор не понимаю, как они могли его избивать. Ведь если ты сотрудник полиции, у тебя есть закон, кодекс, по которому ты должен работать. Как бы он не сказал, что бы он не сказал, полицейский может этот вопрос по закону решить, адекватно и без ужасных последствий.

yuunusilau_m Сын убитого Магомед Юнусилау двукратный чемпион мира по MMA

Сам Магомед Юнусилау пока отказывается комментировать произошедшее — 27-летний спортсмен не хочет разговаривать с представителями прессы и проводит время с семьёй. Мужчина пытается оправится и придти в себя после потери.

Напомним, что Магомед — двукратный чемпион мира по по боям без правил (MMA). Спосртмен выступает в весовой категории до 66 килограммов. На его счету 6 боёв на профессиональной сцене. И ни одного поражения. Единственным комментарием к произошедшему остаётся цитата из Корана, которую мужчина разместил в социальных сетях.

— Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры, — написал дагестанский чемпион MMA.

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