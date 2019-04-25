2019-04-25T22:34:32+03:00
Политика

"Зря напрягаются": Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Республики

Глава Чечни считает, что Хучиев спокойно проживет без визитов в Америку
Виталий КЛИМОВ
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- Жил Хучиев без визитов в США, проживет и дальше, - уверен Рамзан Кадыров.- Жил Хучиев без визитов в США, проживет и дальше, - уверен Рамзан Кадыров.
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Глава Чечни прокомментировал санкции, которые ввел Госдеп США против председателя правительства Республики Муслима Хучиева и его жены. Кадыров назвал решение Америки "юмористическим номером" и предположил, что Госдепу заняться нечем, раз так важно преследовать Хучиева.

- О чем им еще беспокоиться, ведь в США полностью «изжиты» факты похищения детей, массовых убийств школьников и студентов психически не совсем устойчивыми стрелками, нет никаких проблем на границе с Мексикой, полностью решена задача борьбы с производством наркотиков и терроризмом в Афганистане, восстановлены мир и порядок в Ираке, Ливии, на всем Ближнем Востоке, - пишет глава Республики на своих страницах в социальных сетях.

Кадыров утверждает, что его не удивило решение Госдепа, ведь раньше санкции ввели даже против лошади главы Чечни. Самому Хучиеву, по мнению Кадырова, от этих санкций "ни холодно, ни жарко".

- Жил без визитов в США, проживет и дальше, - уверен Рамзан Кадыров.

Лидер Чечни считает, что истинная причина ненависти к Республике в другом: среди лидеров террористов, пытавшихся посеять хаос в ЧР, были и американцы.

- Вместе с жителями европейских стран они прошли первоклассную подготовку под руководством спецслужб, - рассуждает Кадыров. - Перед ними стояла цель превратить Чечню в очаг вечного пожара, напряженности, плацдарм разрушения целостности России. Но по воле Всевышнего Аллаха в Чечне полностью побеждён терроризм, восстановлены мир, стабильность и порядок.

Политик полагает, что США со своей "мирной программой" принесли другим странам только хаос и разруху.

- Мир не забыл про тысячи тонн напалма, сброшенных на вьетнамские деревни, про Сонгми, где американский лейтенант расстрелял невинных вьетнамцев, про Белград, про Саддама, про Каддафи, - продолжает глава ЧР. - Информационная, политическая, экономическая атака Госдепа США на Чечню призвана сделать то, что не удалось при террористической атаке. Зря напрягаются. Волю и дух чеченского народа в течение многих веков пытались сломить разные полчища, покорившие почти всю планету. Ничего у них не получилось. Не получится и у Госдепа. Советую лучше жить с нами в мире и согласии. Это пойдет на пользу всем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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