США ввели санкции в отношении преемника Рамзана Кадырова

Правительство США ввело санкции против Премьер-министра Чеченской Республики Муслима Хучиева, замещавшего этой зимой Рамзана Кадырова. Его обвиняют в нарушении прав человека. В заявлении Госдепартамента сообщается, что администрация штатов считает его причастным к пыткам.

— Правительство Соединённых Штатов Америки публично вносит в черный список Муслима Хучиева — председателя и премьер-министра правительства Чеченской Республики Российской Федерации, — говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Госдепартамента.

При этом в документе обозначаются и причины принятия таких мер против Хучиева. Его считают причастным к «серьёзным нарушениям прав человека». Госдеп указал, что располагает некими доказательствами причастности премьера Чеченской Республики «к пыткам». В частности, внешнеполитическое ведомство отметило доклад ОБСЕ. В его тексте также утверждается, что «официальные лица правительства Чечни допускают серьезные, продолжительные нарушения прав человека».

Кстати, санкции Госдепартамента распространятся и на супругу Муслима Хучиева Сапият Шабазову.

Напомним, что Рамзан Кадыров очень высоко ценит Муслима Хучиева и даже временно передавал ему бразды правления республикой в феврале 2019 года. Тогда глава Чеченской Республики тяжело заболел гриппом. Но на носу были важные встречи и Кадыров решил отправить на них именно премьер-министра.

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