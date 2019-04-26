В КБР задержан боевик, планировавший теракт по указанию ИГ*

В столице Кабардино-Балкарии оперативники ФСБ схватили боевика, планировавшего теракт по указанию эмиссаров ИГ*. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— 25 апреля 2019 года на территории Нальчика задержан член международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавший совершение террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства, — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники провели обыски по месту проживания задержанного террориста. В подтверждение оперативных данных они обнаружили самодельную бомбу, горы экстремистской литературы и другие улики.

Силовое ведомство сообщает, что террорист имел богатый опыт и занимался изготовлением взрывпакетов для так называемой «баксанской» бандгруппы. Среди преступлений её членов — нападение на Баксанскую ГЭС в 2012 году и многочисленные атаки на сотрудников правоохранительных органов с 2009 по 2012 год. Совершались они также с помощью бомб.

— После нейтрализации указанной бандгруппы, установил конспиративные контакты с модераторами ИГ*, на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции, — сообщает ФСБ РФ.

Следователями ведомства возбуждено уголовное дело по факту подготовки теракта.

*ИГ, «Исламское государство» — международная террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.

КСТАТИ

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