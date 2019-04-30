Губернатор Ставропольского края задекларировал "Волгу", а его жена - " BMW X5"

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в 2018 году заработал 4,4 млн рублей. Сведения о доходе и недвижимости главы региона опубликовали 30 апреля 2019 года. Согласно декларации, Владимиров владеет двумя квартирами (136 кв.м. и 61 кв.м.), тремя машиноместами (39 кв.м.) и раритетной "Волгой" ГАЗ-21.

Супруга губернатора задекларировала " BMW X5", два участка с жилыми домами размером 151 кв.м. и 253 кв.м., а еще квартиру (35 кв.м.). Госпожа Владимирова за 2018 год заработала 963 тысячи рублей, что почти на 920 тысяч больше, чем было указано в декларации о доходах за 2017 год.

Как объяснили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе главы Ставрополья, в 2017-м жена губернатора находилась в отпуске по уходу за ребенком, а в минувшем 2018 году занималась предпринимательством.

Как еще отметили в ведомстве, никаких крупных покупок семья за последний год не совершала. А рост дохода Владимирова на 400 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом связан с выручкой от банковских вкладов.

Кстати, бывший губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский - ныне сенатор от краевой думы, задекларировал 17 млн рублей годового дохода.

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