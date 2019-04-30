За мятеж в Дагестане члену банды Басаева дали 13 лет "строгача"

Верховный суд Дагестана приговорил члена банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба к 13 годам тюрьмы строгого режима. Осужденного зовут Ризван Муласанов. Как доказало следствие, в сентябре 1999 года вместе с другими боевиками он участвовал в вооруженном мятеже в Дагестане и нападении на российских военных, в результате которого один силовик погиб, а троих ранило.

Под суд Муласанов пошел по статье "посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

- В настоящее время в отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, - добавили в СКР России.

Напомним, ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления задержали двоих жителей Ставропольского края - Тахира Бегельдиева 1974 года рождения и Наримана Отепова 1976 года рождения. По версии следствия, они причастны к нападению на российских военных в августе 1999 года во время вторжения в Дагестан.

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Вместе с боевиками Басаева и Хаттаба они принимали участие в нападении на республику [видео]