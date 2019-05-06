«Дрессировал жену»: стало известно, почему ставропольские дети жили в квартире-свалке

Разборки и недопонимания между мужем и женой привели к тому, что обычная ставропольская семья рискнула жизнью собственных малолетних детей, превратив квартиру в свалку. Теперь органы опеки собираются отправить несчастных девочек к бабушке и дедушке. А испуганные родители шокированы тем, что за бытовой конфликт попали под статью «неисполнение родительских обязанностей».

— На данный момент дети чувствуют себя хорошо, но всё ещё находятся в больнице, рассказала «КП - Северный Кавказ» уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко. — Органы опеки и попечительства сейчас принимают меры по их жизнеустройству. В связи с тем, что против родителей возбуждено уголовное дело, тем более по такой серьёзной статье, за жестокое обращение, речи о возврате к родителям не идёт. Мы рекомендовали с учётом того, что девочки очень маленькие, что они испытали стресс очень глубокий, не помещать их в государственное учреждение, а рассмотреть возможность передачи детей кровным родственникам.

Нужно ли у ставпропольцев, которые сделали из квартиры свалку, забирать детей? 00:00 00:00

Бабушка и дедушка готовы принять внучек. И этот вопрос будет решён в ближайшее время.

Кроме того, источник «КП» рассказал подробности ужасной истории. Ведь попавшая в критическую обстановку семья никак не вызывала подозрений и ни в коем случае не была маргинальной. Дошли до жизни такой жильцы одного из домов по улице Родосской, 5 в Ставрополе из-за семейных неурядиц.

— Сейчас следствие проводит допросы, очные ставки, следственные эксперименты, чтобы понять причины произошедшего. Проверяется множество версий. Но, в первую очередь, прорабатываются слова отца семейства, который в начале всё-таки проговорился, что решил проучить, выдрессировать жену. Поэтому и устроил в квартире на несколько дней помойку, — рассказал собеседник «КП».

Наладчик интернета увидел среди мусорных развалов двух малышек и забил тревогуФото: Социальные сети

Мусорного беспредела глава семейства не постеснялся даже в тот момент, когда к семье по вызову пришёл наладчик интернета. Мужчина увидел двоих малышек посреди мусорных куч и тут же забил тревогу в соцсетях. Узнав, что семья попала под пристальное внимание органов опеки, родители тут же убрались. При чём помогали им все знакомые. Но поздно.

— Они понимают, что вся ответственность лежит на них, — объяснила Светлана Адаменко. — Обычная, среднестатистическая семья. Но что-то творилось за закрытой дверью. То, что мы и представить не могли. И теперь мы должны защитить детей, ведь они не игрушки и не собственность. Они сейчас очень глубоко раскаиваются, сожалеют о сделанном. Но, увы!

По уголовному кодексу, если вину подозреваемых признают, им может грозить не только лишение родительских прав, но и штраф, и обязательные работы. В худшем случае они на три года попадут в колонию-поселение.

— Если их и лишат прав, то у них будет возможность попытаться вернуть себе родительские права, исправиться. Это редкость, но такие случаи бывают. Думаю, в этом случае, они во всей полноте осознали свою ошибку, — подытожила Светлана Адаменко.

КСТАТИ

В Ставрополе два маленьких ребенка жили в квартире-свалке

В одном из домов Ставрополя по улице Родосской, 5 тихо-мирно жила молодая семья — муж, жена и двое детей, трех и четырех лет. До тех пор, пока их квартиру не посетил вызванный ими наладчик интернета. После своего визита он выложил в социальных сетях фотографии квартиры, превращенной в свалку, где проблематично не только жить, но даже просто перемещаться по комнатам (подробности).