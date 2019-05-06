2019-05-06T20:01:07+03:00
Происшествия

На месте пожара в многоэтажке Железноводска нашли тело

Число пострадавших увеличилось до 17 человек [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Следователи завели уголовное делоСледователи завели уголовное дело
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В Железноводске после обследования места пожара в многоквартирном доме спасатели обнаружили тело. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МЧС Ставропольского края личность погибшего устанавливается.

- Тело обнаружили в 17.50 часов во время проведения аварийно-восстановительных работ, - добавили в ведомстве.

Число пострадавших увеличилось с 13 до 17 человек. По последней информации от Министерства здравоохранения Ставропольского края, в стационаре Железноводска остаются 6 человек, еще двоих - направили на лечение в больницы Ставрополя и Пятигорска, а 9 пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

После пожара в Железноводске следователи завели уголовное дело.

Напомним, ЧП произошло ночью 6 мая в многоэтажке Железноводска по адресу улица Энгельса, 43. В квартире на 1 этаже взорвался газ, а потом начался пожар. Последовало обрушение лестничной клетки между 1 и 2 этажами, повыбивало стекла, была повреждена стена. Спасатели срочно эвакуировали больше полусотни жильцов. В Центральную городскую больницу Железноводска тогда доставили 10 человек, в том числе 5 детей. В городе из-за происшествия был даже введен режим ЧС.

В СКР Ставрополья по данному факту возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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