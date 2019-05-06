2019-05-06T10:24:08+03:00
Происшествия

После взрыва в многоэтажке Железноводска завели уголовное дело

В ЧП пострадали 11 человек
Евгения СОКОРЕВА
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По факту пожара в многоквартирном доме Железноводска следователи завели уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей". Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе СКР Ставропольского края.

Напомним, что произошло ЧП ночью 6 мая. В одной из квартир на 1 этаже взорвался бытовой газ, обрушивший лестничную клетку между 1 и 2 этажами, повыбивавший стекла и повредивший стену. Сразу после взрыва начался пожар. В происшествии, по последним данным, пострадали 11 человек, и 5 из них - дети. Всех увезли в больницу. Всего из дома эвакуировали 70 человек.

- На место происшествия выехал руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, чтобы лично координировать работу следственно-оперативной группы, - добавили в СКР СК. - По его указанию там уже работают следователи и криминалисты аппарата ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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