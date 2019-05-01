Унизивших сверстницу ставропольских школьниц приговорили к изоляции

Решением Георгиевского городского суда две школьницы, избившие и унизившие сверстницу в станице Лысогорской, месяц пробудут в изоляции. Их отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Ставропольского края. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации города Георгиевска.

Скандальный инцидент произошёл 11 мая. Две девочки, считавшие себя местными авторитетами, решили разобраться со сверстницей. Жертву пригласили «поговорить» на стадион в той самой станице. А на месте избили и заставили под диктовку говорить на камеру унизительные реплики.

Снятое видео мучительницы тут же опубликовали. Кадры вызвали справедливый гнев взрослых. В МВД тут же начали проверку происшествия.

— Я самый униженный человек в Георгиевском районе, Ставропольском крае, в России, — говорит на видео плачущая школьница, пока сверстница держит ее за волосы. А после, по требованию мучительницы, называет свой домашний адрес и телефон.

— А теперь говори: «За то, что я сделала, я хочу чтобы мне дали (по этическим соображениям мы не можем озвучить фразу целиком).

— Нет! Пожалуйста! — умоляет жертва, но сквозь слезы все-таки выполняет приказ.

Школьницы унижают и избивают сверстницу в станице Лысогорской.

После этого девочке угрожали убийством. При этом работавшие со школьницей психологи выяснили, что она воспринимала слова всерьёз и испугалась за свою жизнь. В свою очередь медики обнаружили на теле несчастной ссадины и кровоподтёки.

— После этого виновниц происшествия несколько раз вызывали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних в администрацию. После бесед и отказа в возбуждении уголовного дела, её члены единогласно ходатайствовали перед судом о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания. Это предупредит рецидивы подобных историй, — говорится в сообщении пресс-службы георгиевского муниципалитета.

Кроме того, в отношении родителей главной зачинщицы возбуждено административное дело по статье «неисполнение родительских обязанностей». За нарушение им грозит штраф.

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