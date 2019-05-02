Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Ставрополе: где перекроют дороги, когда начнутся

Стало известно расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Ставрополе. Они начнутся со 2 мая и продлятся до 7 мая включительно. 2, 3, 4 и 5 мая с 20:00 до 00:00 перекрытие дорог произойдет по:

- ул. Дзержинского на участке от ул. Льва Толстого до проспекта Октябрьской Революции;

- на ул. Морозова на участке от ул. Ломоносова до ул. Маршала Жукова;

- на ул. Маршала Жукова на участке от ул. Мира до ул. Дзержинского,

- по улицам Советской и Булкина, проспекту Октябрьской Революции;

- на ул. Артема на участке от ул. Мира до ул. Дзержинского;

- по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Голенева до проспекта Октябрьской Революции;

- на ул. Суворова на участке от проспекта Карла Маркса до ул. Ставропольской.

- на ул. Розы Люксембург на участке от ул.Дзержинского до проспекта Карла Маркса;

- на улице Кавалерийской на участке от ул. Дачной до ул. Дзержинского;

- на ул. Пушкина на участках от ул. Дзержинского до ул. Мира;

- на ул. Ленина на участках от ул. Пушкина до ул. Розы Люксембург, от ул. Льва Толстого до ул. Пушкина.

Фото: yandex.ru/maps/

7 мая пройдет генеральная репетиция парада Победы 9 мая 2019 в Ставрополе. Изменится время ограничения движения (с 8:00 до 13:00), а также к перечисленным выше улицам добавятся следующие:

- ул. Казачья (от ул. Горького до ул. Орджоникидзе);

- переулок Рылеева (от ул. Орджоникидзе до проспекта Карла Маркса);

- проспект Карла Маркса (от ул. Голенева до ул. Войтика).

Чтобы объехать перекрытые улицы, двигайтесь:

- по улицам Голенева, Маяковского, Мира, Льва Толстого;

- по ул. Комсомольской (от ул. Розы Люксембург до переулка Чкалова);

- по ул. Розы Люксембург (от ул. Мира до ул. Дзержинского),

- по ул. Дзержинского (от ул. Льва Толстого до ул. Краснофлотской).

Фото: yandex.ru/maps/

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации Ставрополя, на указанных участках уже в ближайшее появятся информационные панно, указатели и дорожные знаки.