Парад Победы 2019 в Ставрополе: военная техника с фото, участники

С середины апреля около 1500 военнослужащих Южного военного округа и других силовых структур региона репетируют Парад победы 2019 в Ставрополе. Военная техника тренируется три раза в неделю на аэродроме в пригороде краевой столицы, а парадные расчеты на территории одной из частей Ставропольского гарнизона.

В этом году механизированная колонна будет состоять более чем из 50 единиц техники. Зрители увидят:

РСЗО «Град»Фото: Роман ЗЛОБИН

- реактивную систему залпового огня «Град-М» (экипаж 4 человека, мощность двигателя 520 л.с., масса 15,4 т, с полным боекомплектом - 18,4 т, максимальная скорость 85 км/ч, калибр 122 мм, количество направляющих - 40, масса ракеты 66,4 кг, дальность стрельбы от 1,6 до 20,75 км, время пуска 20 секунд, время перезарядки 7 минут);

РСЗО «Ураган»Фото: Алексей БУЛАТОВ

- реактивную систему залпового огня «Ураган» (мощность двигателей 2*180 л.с.; масса 15,1 т, в боевом положении 20 т, максимальная скорость 65 км/ч, расчет 4 человека, калибр 220 мм, количество направляющих 16, масса снаряда 280 кг, дальность стрельбы до 35 км, время пуска около 30 секунд, время перезарядки 15 минут, принята на вооружение в 1975);

- артиллерийские установки Мста-Б (масса 7 т, скорость возки по шоссе до 80 км/ч, калибр 152,4 мм, дальность стрельбы до 28,5 км, скорострельность 7 выстрелов в минуту, масса снаряда 12,05 кг (дальнобойного) / 43,56 кг (осколочно-фугасного), приняты на вооружение в 1986 году);

БТР-82 есть и в арктическом исполненииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- бронетранспортеры БТР-82 (приняты на вооружение в 2013 году, мощность двигателя 300 л.с., масса 15,4 т, экипаж 3 человека, десант - 7, вооружение - 14,5-мм пулемет КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый), спаренный с 7,62-мм пулеметом ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный);

- зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ (приняты на вооружение в 1960 году, расчет 5 человек, масса 950 кг, масса снаряда 190 гр, калибр 23 мм, дальность стрельбы 2,5 км по дальности, 1,5 км по высоте, скорострельность 2000 выстрелов в минуту);

Бронеавтомобиль «Рысь»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- бронеавтомобили «Рысь» (являются модификацией итальянской бронемашины Iveco LMV, максимальная скорость 130 км/ч, грузоподъемность 4,2 т, масса 7,2 т, способны преодолеть брод глубиной 0,85 м и стенку высотой 0,5 м, броня выдерживает взрыв противотанковой мины фугасного действия с массой заряда 6 кг, На машине может быть установлено разное пулеметное вооружение, включая дистанционно управляемое);

Бронеавтомобиль «Тигр»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- бронеавтомобили «Тигр» (приняты на вооружение в 2005 году, экипаж 2 человека, десант 4-6 человек, скорость до 140 км/ч, вес 7 т, вооружение - 30-мм пушка, пулемет «Корд» или «Печенег», автоматический гранатомет на станке (АГС-30),преодолеваемый брод 1,2 м);

Комплекс связи «Редут». Фото: mil.ru

- комплекс связи «Редут» (мачта позволяет поднять при ветре скоростью до 30 м/с на высоту до 32 м телекоммуникационное оборудование массой до 600 кг);

Генеральная репетиция Парада Победы 2019 в Ставрополе пройдет 7 мая. В связи с этим будет закрыто движение на некоторых улицах. Схему перекрытия и пути объезда смотрите по ссылке.