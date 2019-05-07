В Чечне заработало первое такси для благочестивых женщин

В Чечне заработало первое в России такси для благочестивых женщин «Мехкари». Белые машины Hyundai Solaris, за рулём которых исключительно представительницы прекрасного пола, будет развозить праведных мусульманок. Ведь по нормам ислама и местной морали, благочестивая чеченка не может сесть в один автомобиль с незнакомым водителем-мужчиной. Из-за этого многие годы девушкам пришлось ходить пешком или выбирать общественный транспорт. Но с «Мехкари» всё изменится.

Как рассказали «КП - Северный Кавказ» инициаторы проекта, его стоимость составила порядка 13 миллионов рублей. При этом большую часть денег выделил чеченский «Фонд имени Шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций».

— Сейчас на линию вышли пять белых автомобилей Hyundai Solaris. За рулём — благочестивые девушки. Если спрос будет очень высоким, мы увеличим число машин до 20. Заявки от мужчин не будут даже рассматриваться нашими операторами. Мы специализируемся исключительно на девушках, — сообщила руководитель службы такси для женщин Мадина Цакаева.

Первый вызов «Мехкари»Фото: Социальные сети

Символично, что само название такси «Мехкари» переводится с чеченского языка как «девчата» или «незамужние девушки». На всех автомобилях службы установлены специальные фиолетовые «шашки», чтобы мужчины не перепутали такси для представительниц прекрасного пола с обычными бомбилами.

За рулём нового такси сидят исключительно опытные водители — в «Мехкари» принимают девушек со стажем не меньше трёх лет. Интересно, что кандидаток на такую работу очень и очень много: звонят не только женщины, но и мужья, которые с радостью отдали бы своих жён на такую высоконравственную работу.

Интересно, что у «Мехкари» уже есть своё приложение, предлагающее широкий спектр услуг. Среди них встреча в аэропорту, вызов машины с детским креслом, а также доставка на дом работников сферы услуг: косметологов, парикмахеров и других девушек-специалистов.

В случае успеха в Чечне, инициаторы проекта женского такси планируют создать филиалы во всех республиках Северного Кавказа.

КСТАТИ

В Чечне появится такси только для женщин

В Чечне в ближайшее время будет создано специальное такси, обслуживающее исключительно женщин. За рулем этих автомобилей также будут сидеть только представительницы прекрасного пола (подробности).