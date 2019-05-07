Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Ставрополе: список, схема перекрытия во время Парада Победы

Учитывая, сколько мероприятий запланировано на День Победы в Ставрополе (полная программа здесь) и сколько людей примут в них участие (один только «Бессмертный полк» в прошлом году состоял из 50 тыс. горожан!), без ограничения движения транспорта обойтись не получится. Оно будет действовать с 6 утра до 11 вечера (исключение сделано для муниципальных автобусов и троллейбусов). «КП на Северном Кавказе» объясняет, как будет осуществляться перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Ставрополе. Схему объезда и изменения в работе общественного транспорта смотрите ниже.

1) С 6:00 до 7:00

- по ул. Дзержинского от ул. Льва Толстого до пр. Октябрьской Революции;

- по ул. Михаила Морозова от ул. Ломоносова до ул. Маршала Жукова;

- по ул. Маршала Жукова от ул. Мира до ул. Дзержинского;

- по улицам Советской, Булкина, Суворова и пр. Октябрьской Революции;

- по ул. Артема от ул. Мира до ул. Дзержинского;

- по пр. Карла Маркса от ул. Голенева до пр. Октябрьской Революции;

- ул. Розы Люксембург от ул. Дзержинского до пр. Карла Маркса;

- по ул. Кавалерийской от ул. Дачной до ул. Дзержинского;

- по ул. Пушкина от ул. Дзержинского до ул. Ленина;

- по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Розы Люксембург;

- по ул. Ставропольской от ул. Суворова до ул. Подгорной;

- по ул. Шпаковской от ул. Доваторцев до пр. Ворошилова;

- по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул. Шпаковской до ул. Тухачевского;

- по пр. Российскому от ул. Юго-Западный обход до ул. Тухачевского;

2) С 6:00 до 23:00

- по ул. Ленина от ул. Льва Толстого до ул. Пушкина;

- по ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Мира;

- по пр. Карла Маркса от ул. Голенева до ул. Войтика.

3) С 7:00 до 23:00

Ограничения, перечисленные в первом пункте, а также

- по ул. Казачьей от ул. Горького до ул. Орджоникидзе;

- по пер. Рылеева от ул. Орджоникидзе до пр. Карла Маркса.

Объехать перекрытые участки дорог можно будет:

- по улицам Мира, Голенева, Маяковского, Льва Толстого, Войтика, Гражданской, Орджоникидзе, Доваторцев, Пирогова, Тухачевского, Юго-Западный обход и по пр. Ворошилова;

- по ул. Комсомольской от ул. Розы Люксембург до пер. Чкалова;

- по ул. Розы Люксембург от ул. Мира до ул. Дзержинского;

- по ул. Дзержинского от ул. Льва Толстого до ул. Краснофлотской.

Как будет ходить общественный транспорт:

- маршрутки и автобусы №№ 3М, 4, 7М, 8М, 15, 15М, 17М, 29М, 30М, 46, 46М, 55М от ул. Артема будут ехать по ул. Мира, Комсомольской, Маяковского, Голенева и далее по своим маршрутам;

- автобусы и маршрутки №№ 10, 10М, 45М, 48 будут ехать от ул. Льва Толстого по ул. Ленина, Пушкина, Мира, Розы Люксембург и далее по своим маршрутам;

- маршрутки №№ 19М, 21М будут ехать от ул. Ломоносова по ул. Ленина, Пушкина, Мира и далее по своим маршрутам;

- автобусы и маршрутки №№ 13, 14, 38, 46, 2М, 5М, 13М, 14М, 29М, 30М, 32М, 43М, 44М, 45М, 46М, 120М будут ехать от ул. Шпаковской по ул. Доваторцев, Тухачевского и далее по своим маршрутам;

- автобусы и маршрутки №№ 8, 20, 39м, 48 будут ехать от пр. Российского по ул. Западный обход, Пирогова, Тухачевского и далее по своим маршрутам;

- автобусы и маршрутки №№ 31М, 32М, 32А будут ехать от ул. Льва Толстого по ул. Ленина, Пушкина, Мира, Маяковского, Комсомольской, Голенева и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы №№ 1, 2, 8, 9 приостановят работу на время ограничений, перечисленных в первом пункте.