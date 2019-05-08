2019-05-08T13:40:50+03:00
Происшествия

Ставропольского судью оставили в должности после уличной потасовки

Хотя его коллеги признали, что Александр Коробейников нарушил судейскую этику
Евгения СОКОРЕВА
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Мужчина угрожал полицейским и жаловался на то, что они его ударилиМужчина угрожал полицейским и жаловался на то, что они его ударили
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Судью Октябрьского районного суда Ставрополя Александра Коробейникова, обматерившего и несколько раз грубо толкнувшего инспектора, не лишили статуса. После проверки видео с потасовкой посреди дороги, главным героем который выступил Коробейников, коллегия приняла решение о его привлечении к дисциплинарной ответственности.

- Совет судей постановил признать, что им было допущено нарушение части 2 статьи 4 и статьи 6 Кодекса судейской этики (нарушение требований, предъявленных к поведению судьи), - сказал на заседании председатель регионального Совета судей Андрей Каблов.- Направить в квалификационную коллегию судей Ставропольского края обращение о привлечении Коробейникова к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что о скандале с участием судьи стало известно в середине марта из-за разлетевшейся по сети 11-минутной записи от сотрудников ДПС.

Судья и ДПС: разборки на дороге.

На видео очень похожий на судью районного суда Ставрополя мужчина хамил полицейским, толкался и, представляясь федеральным судьей, требовал вызвать начальника ГИБДД. Увидев, что его снимают на телефон, скандалист показательно тер глаз и грозился полицейским устроить разбирательство, якобы за избиение.

Как потом выяснилось, главным героем ролика, действительно, был Александр Коробейников. А потасовка завязалась после остановки полицейскими затонированного "BMW", в котором судья Октябрьского района ехал на пассажирском месте.

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Мужчина угрожал полицейским и жаловался на то, что они его ударили [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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